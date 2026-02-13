Una función de WhatsApp ayuda a prevenir estafas y protege tu ubicación en llamadas

Una nueva función de WhatsApp ayuda a no caer en estafas y protege tu ubicación cuando permaneces en llamadas.

En un contexto donde los ciberdelitos y las estafas virtuales siguen en aumento, la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp incorporó una funcionalidad destinada a mejorar la privacidad y seguridad de sus usuarios durante las llamadas, especialmente frente a intentos de fraude o usos malintencionados.

Más privacidad para llamadas frente a posibles fraudes en WhatsApp A través de una actualización reciente, WhatsApp presentó una opción que permite ocultar la dirección IP del usuario durante las llamadas de voz, lo que evita que quien realiza la llamada o la recibe pueda deducir la ubicación geográfica aproximada a partir de esa información técnica. Esta medida se enmarca en una serie de herramientas orientadas a fortalecer la seguridad y la privacidad del usuario, reduciendo la exposición de datos que pueden ser aprovechados por estafadores para diseñar ataques más sofisticados.

Aunque WhatsApp siempre ha protegido los mensajes y llamadas con cifrado de extremo a extremo, funciones adicionales como esta incrementan el control que una persona tiene sobre su información digital, y se suman a otras disponibles en el menú de privacidad de la aplicación.

La dirección IP es un identificador técnico que, entre otras cosas, puede dar indicios de la región o localidad desde donde se origina una conexión a internet. Al ocultarla en las llamadas dentro de WhatsApp —haciendo que la comunicación pase primero por los servidores de la plataforma antes de llegar al destinatario— se dificulta que terceros puedan inferir la ubicación o la infraestructura de red del usuario.

Expertos en seguridad digital señalan que, si bien la dirección IP no revela datos personales como nombre completo o direcciones exactas, puede ser utilizada por delincuentes para trazar patrones de movimiento, intentar ataques dirigidos o incluso emplearla para suplantar identidades en otros servicios conectados a la misma red.