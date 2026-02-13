Una función de WhatsApp ayuda a prevenir estafas y protege tu ubicación en llamadas
Una nueva función de WhatsApp ayuda a no caer en estafas y protege tu ubicación cuando permaneces en llamadas.
En un contexto donde los ciberdelitos y las estafas virtuales siguen en aumento, la popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp incorporó una funcionalidad destinada a mejorar la privacidad y seguridad de sus usuarios durante las llamadas, especialmente frente a intentos de fraude o usos malintencionados.
Más privacidad para llamadas frente a posibles fraudes en WhatsApp
A través de una actualización reciente, WhatsApp presentó una opción que permite ocultar la dirección IP del usuario durante las llamadas de voz, lo que evita que quien realiza la llamada o la recibe pueda deducir la ubicación geográfica aproximada a partir de esa información técnica. Esta medida se enmarca en una serie de herramientas orientadas a fortalecer la seguridad y la privacidad del usuario, reduciendo la exposición de datos que pueden ser aprovechados por estafadores para diseñar ataques más sofisticados.
Aunque WhatsApp siempre ha protegido los mensajes y llamadas con cifrado de extremo a extremo, funciones adicionales como esta incrementan el control que una persona tiene sobre su información digital, y se suman a otras disponibles en el menú de privacidad de la aplicación.
La dirección IP es un identificador técnico que, entre otras cosas, puede dar indicios de la región o localidad desde donde se origina una conexión a internet. Al ocultarla en las llamadas dentro de WhatsApp —haciendo que la comunicación pase primero por los servidores de la plataforma antes de llegar al destinatario— se dificulta que terceros puedan inferir la ubicación o la infraestructura de red del usuario.
Expertos en seguridad digital señalan que, si bien la dirección IP no revela datos personales como nombre completo o direcciones exactas, puede ser utilizada por delincuentes para trazar patrones de movimiento, intentar ataques dirigidos o incluso emplearla para suplantar identidades en otros servicios conectados a la misma red.
A pesar de las herramientas de privacidad que ofrece la aplicación, las estafas siguen siendo frecuentes. Muchas de ellas aprovechan técnicas de phishing, suplantación de números o solicitudes de códigos de verificación, con el objetivo de tomar control de cuentas o obtener datos sensibles de los usuarios.
Consejos para aumentar la seguridad en WhatsApp
Además de habilitar la opción para proteger la dirección IP en las llamadas, especialistas en seguridad digital recomiendan otras acciones como:
-
Activar la verificación en dos pasos: agrega una capa extra de protección para evitar accesos no autorizados.
Revisar y ajustar los controles de privacidad: restringir quién puede ver información personal, estado o actividad.
Reportar y bloquear contactos sospechosos: especialmente si no están en los contactos guardados.
Implementar estas medidas puede ayudar a los usuarios a mitigar los riesgos asociados a las comunicaciones digitales y a mantener sus datos personales más seguros, en un entorno donde las amenazas virtuales evolucionan constantemente.