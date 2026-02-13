Anses confirmó un aumento para los docentes jubilados: los detalles

Anses anunció en las últimas horas un aumento importante para los jubilados docentes de la Argentina. Cómo impacta en los haberes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que las jubilaciones del régimen docente recibirán un aumento del 5,28% a partir de marzo de 2026, en el caso de quienes se jubilaron como docentes no universitarios. Para los jubilados del sistema universitario, el reajuste será de 4,26%.

A diferencia del régimen general de Anses—que actualiza los haberes cada mes en función de la inflación— estos regímenes previsionales especiales se ajustan trimestralmente y toman como referencia índices salariales de cada sector, en vez del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec.

¿Quiénes reciben el aumento de Anses? Docentes no universitarios: el incremento del 5,28% regirá sobre los haberes definidos en diciembre de 2025 y se aplicará durante marzo, abril y mayo. Este régimen incluye a más de 200.600 jubilados y pensionados, cuyo haber promedio en diciembre rondaba los $2,06 millones sin considerar aguinaldo.

Docentes universitarios: alrededor de 13.300 jubilados y pensionados del sistema universitario también verán un ajuste trimestral, basado en el índice salarial propio de ese sector. El haber promedio rondaba los $2,3 millones en diciembre pasado. Los haberes previsionales de la mayoría de los jubilados y pensionados se actualizan cada mes según la inflación registrada por el Indec. Para marzo, por ejemplo, ese ajuste fue de 2,88% en el régimen general, reflejo de la variación de precios de enero.

Anses Anses Brenda Rocha/Shutterstock Además, en el régimen general se espera la posible vigencia de un bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cobran haberes más bajos, un pago que se mantiene sin ajuste desde hace más de dos años.

Impacto para los jubilados docentes El aumento trimestral acordado para los docentes busca seguir la dinámica de los salarios del sector, que en 2025 crecieron más que la inflación general, en particular para los no universitarios (44,4% frente a una inflación de 31,5%).