Anses confirmó quiénes cobran este viernes 13 antes del feriado

La Anses informó qué jubilados, pensionados y titulares de asignaciones cobran este viernes 13 de febrero, última jornada de pagos antes del feriado de Carnaval.

El viernes 13 será la última jornada de pagos antes del receso de Anses por los feriados de Carnaval.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó qué grupos recibirán sus haberes este viernes 13 de febrero, en el marco del cronograma oficial. Tras esta jornada, el organismo no atenderá durante cuatro días por los feriados de Carnaval, por lo que se trata del último día de pagos antes del receso.

Como es habitual, el calendario de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Anses El calendario se retoma tras el feriado y los beneficiarios pueden verificar su fecha de cobro en la web oficial de Anses. Brenda Rocha/Shutterstock Quiénes cobran el viernes 13 según Anses De acuerdo con lo comunicado por la Anses, este viernes 13 de febrero cobran:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 4.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH): DNI terminados en 4.

Asignación por Embarazo: DNI terminados en 3.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad: DNI terminados en 4 y 5.

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 8 y 9. Los haberes se depositan en las cuentas bancarias declaradas, por lo que no es obligatorio asistir el mismo día al banco, ya que el dinero permanece disponible según los plazos habituales.

Beneficios que no requieren terminación de DNI Como ocurre todos los meses, hay prestaciones que no siguen el esquema por número de documento. En estos casos, pueden cobrar sin importar la terminación del DNI: