Cuánto suben las jubilaciones de Anses en marzo con el nuevo aumento

El aumento de Anses impacta en los haberes de marzo de jubilados y pensionados, y redefine cuánto cobrarán los beneficiarios.

Los haberes de Anses se actualizan en marzo según el IPC de dos meses atrás.

Tras la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero por parte del Indec, ya se conocen los nuevos montos que regirán en marzo para jubilaciones y pensiones de Anses, en el marco de la fórmula de movilidad vigente.

Desde la implementación del Decreto 274/24, los aumentos se aplican de manera mensual y se calculan tomando como referencia el IPC de dos meses atrás. Así, los haberes de marzo reflejarán la variación inflacionaria correspondiente al período considerado.

Cómo quedan los haberes en marzo para jubilados Con el aumento confirmado, la jubilación mínima pasa a ser de $369.600,87, a lo que se suma un bono de $70.000, alcanzando un total de $439.600,87. En el caso de la jubilación máxima, el haber se ubica en $2.487.063,96, sin bono adicional.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se eleva a $295.680,69, más el bono de $70.000, lo que totaliza $365.680,69. En tanto, las Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez) ascienden a $258.720,61, también con el refuerzo de $70.000, alcanzando $328.720,61.