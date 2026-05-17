Anses: cuánto será el aguinaldo de los jubilados en junio

Junio está cada vez más cerca y, como ocurre todos los años, muchos jubilados empiezan a mirar un pago que puede aliviar el cierre del primer semestre: el aguinaldo . En el caso de Anses , este adicional se cobra junto con los haberes mensuales y no requiere hacer ningún trámite.

El aguinaldo también se conoce como Sueldo Anual Complementario. Para los jubilados y pensionados, se paga en dos partes: una en junio y otra en diciembre. En términos simples, corresponde al 50% del mejor haber mensual del semestre .

El pago del aguinaldo se acreditará junto con el haber mensual. Según el esquema informado, las jubilaciones mínimas, PUAM y Pensiones No Contributivas comenzarán a cobrarse desde el 8 de junio, según terminación de DNI, mientras que quienes superan la mínima cobrarán entre el 23 y el 29 de junio.

Con esos datos, el aguinaldo para un jubilado de la mínima será de $201.658,99. Esto surge de tomar como base la jubilación mínima de junio, que quedará en $403.317,99, y calcular la mitad del haber.

Si además se toma el bono de $70.000, el ingreso total para un jubilado de la mínima quedaría en $674.976,98 en junio, entre haber, refuerzo y medio aguinaldo. De todos modos, ese total puede variar en algunos casos por descuentos o situaciones particulares de cada beneficiario.

El bono no integra el cálculo del aguinaldo. Es decir, el medio aguinaldo se calcula sobre el haber previsional y no sobre el refuerzo extra. Por eso, el número clave para sacar la cuenta es la jubilación actualizada de junio.

En el caso de la PUAM, el haber bruto será de $322.654,39 y, con bono y aguinaldo, el total llegaría a $553.981,58. Para las Pensiones No Contributivas, el monto con bono y medio aguinaldo quedaría en $493.483,88.