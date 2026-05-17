Anses: cuánto será el aguinaldo de los jubilados en junio
Junio está cada vez más cerca y los jubilados ya esperan por el aguinaldo, el pago extra que llegará con los haberes del mes.
Junio está cada vez más cerca y, como ocurre todos los años, muchos jubilados empiezan a mirar un pago que puede aliviar el cierre del primer semestre: el aguinaldo. En el caso de Anses, este adicional se cobra junto con los haberes mensuales y no requiere hacer ningún trámite.
El aguinaldo también se conoce como Sueldo Anual Complementario. Para los jubilados y pensionados, se paga en dos partes: una en junio y otra en diciembre. En términos simples, corresponde al 50% del mejor haber mensual del semestre.
Jubilados: ¿cuánto cobran de aguinaldo en junio?
El pago del aguinaldo se acreditará junto con el haber mensual. Según el esquema informado, las jubilaciones mínimas, PUAM y Pensiones No Contributivas comenzarán a cobrarse desde el 8 de junio, según terminación de DNI, mientras que quienes superan la mínima cobrarán entre el 23 y el 29 de junio.
Con esos datos, el aguinaldo para un jubilado de la mínima será de $201.658,99. Esto surge de tomar como base la jubilación mínima de junio, que quedará en $403.317,99, y calcular la mitad del haber.
Si además se toma el bono de $70.000, el ingreso total para un jubilado de la mínima quedaría en $674.976,98 en junio, entre haber, refuerzo y medio aguinaldo. De todos modos, ese total puede variar en algunos casos por descuentos o situaciones particulares de cada beneficiario.
El bono no integra el cálculo del aguinaldo. Es decir, el medio aguinaldo se calcula sobre el haber previsional y no sobre el refuerzo extra. Por eso, el número clave para sacar la cuenta es la jubilación actualizada de junio.
En el caso de la PUAM, el haber bruto será de $322.654,39 y, con bono y aguinaldo, el total llegaría a $553.981,58. Para las Pensiones No Contributivas, el monto con bono y medio aguinaldo quedaría en $493.483,88.