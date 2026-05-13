Aguinaldo de junio 2026: quiénes lo cobran, cuándo se paga y cómo calcularlo

El mes de junio llega con una de las fechas más esperadas por trabajadores, jubilados y pensionados: el cobro del aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC). Este ingreso extra se paga dos veces al año y representa un alivio económico para millones de personas en Argentina.

El SAC se divide en dos cuotas anuales. La primera corresponde al primer semestre del año y se abona en junio, mientras que la segunda se paga en diciembre. El monto equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida dentro de cada semestre.

Según establece la ley 27.073, los empleadores deben abonar la primera cuota del aguinaldo antes del 30 de junio de 2026. Además, la normativa contempla un plazo de tolerancia de hasta cuatro días hábiles posteriores para completar el pago.

En el caso de jubilados y pensionados , el aguinaldo suele acreditarse junto con el calendario habitual de pagos dispuesto por Anses.

El medio aguinaldo se calcula tomando el 50% del salario más alto del semestre. Foto: Shutterstock

Cómo se calcula el medio aguinaldo

La legislación vigente indica que el aguinaldo debe calcularse tomando el 50% de la mejor remuneración mensual devengada por todo concepto durante el semestre. Para el cálculo se incluyen sueldo básico, horas extras, comisiones, adicionales y otros conceptos remunerativos. Por ejemplo, si el salario más alto entre enero y junio fue de $1.000.000, el medio aguinaldo será de $500.000.

Qué pasa si no se trabajó todo el semestre

En los casos en que una persona no haya trabajado durante los seis meses completos,ya sea por haber comenzado recientemente una relación laboral o porque finalizó el contrato, corresponde cobrar el aguinaldo proporcional al tiempo trabajado.

De esta manera, el monto se calcula teniendo en cuenta la cantidad de meses efectivamente trabajados dentro del semestre correspondiente.