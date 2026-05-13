Cambia el plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por $1 millón

Las tasas de plazo fijo presentan variaciones significativas entre bancos. Descubrí cuánto ganar con $1 millón y qué opciones son más rentables.

Los bancos volvieron a modificar las tasas de plazo fijo para depósitos a 30 días. Foto: Shutterstock

Las tasas de plazo fijo volvieron a moverse en mayo y los principales bancos del país ya muestran diferencias importantes en los rendimientos que ofrecen por depósitos a 30 días. Con la baja de tasas que comenzaron a aplicar varias entidades, los ahorristas siguen de cerca cuánto puede generar una inversión de $1 millón.

Actualmente, el banco que ofrece la tasa nominal anual (TNA) más alta entre las principales entidades es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con un 19,5%. Más atrás aparecen BBVA Argentina con 18,75% e ICBC Argentina con 18,8%.

Cuánto se gana con $1 millón a 30 días Con una TNA de 19,5%, un plazo fijo de $1 millón en el Banco Provincia genera cerca de $16.027 de intereses en 30 días. En el caso de BBVA, con una tasa de 18,75%, la ganancia ronda los $15.410.

Por su parte, Banco Nación mantiene una tasa de 17,5%, lo que deja un rendimiento aproximado de $14.383 mensuales para un depósito de $1 millón. En tanto, Banco Santander Argentina aparece entre los que menos pagan, con una TNA del 15%.

Qué tasas ofrecen los principales bancos Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, las tasas actuales quedan de la siguiente manera: