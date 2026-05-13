Cambia el plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por $1 millón
Las tasas de plazo fijo presentan variaciones significativas entre bancos. Descubrí cuánto ganar con $1 millón y qué opciones son más rentables.
Las tasas de plazo fijo volvieron a moverse en mayo y los principales bancos del país ya muestran diferencias importantes en los rendimientos que ofrecen por depósitos a 30 días. Con la baja de tasas que comenzaron a aplicar varias entidades, los ahorristas siguen de cerca cuánto puede generar una inversión de $1 millón.
Actualmente, el banco que ofrece la tasa nominal anual (TNA) más alta entre las principales entidades es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con un 19,5%. Más atrás aparecen BBVA Argentina con 18,75% e ICBC Argentina con 18,8%.
Cuánto se gana con $1 millón a 30 días
Con una TNA de 19,5%, un plazo fijo de $1 millón en el Banco Provincia genera cerca de $16.027 de intereses en 30 días. En el caso de BBVA, con una tasa de 18,75%, la ganancia ronda los $15.410.
Por su parte, Banco Nación mantiene una tasa de 17,5%, lo que deja un rendimiento aproximado de $14.383 mensuales para un depósito de $1 millón. En tanto, Banco Santander Argentina aparece entre los que menos pagan, con una TNA del 15%.
Qué tasas ofrecen los principales bancos
Entre las entidades con mayor volumen de depósitos, las tasas actuales quedan de la siguiente manera:
- Banco Nación: 17,5%
- Galicia: 18,25%
- BBVA: 18,75%
- Santander: 15%
- Banco Provincia: 19,5%
- Banco Macro: 18%
- ICBC: 18,8%
- Banco Ciudad: 17%
- Banco Patagonia: 16%
- Credicoop: 17,5%
Qué mirar antes de hacer un plazo fijo
Los especialistas recomiendan comparar tasas antes de invertir, ya que pequeñas diferencias porcentuales pueden generar una mayor ganancia mensual. También recuerdan que algunas entidades ofrecen mejores rendimientos a clientes digitales o a quienes constituyen el plazo fijo desde home banking.
En un escenario donde las tasas continúan ajustándose, muchos ahorristas siguen utilizando el plazo fijo como una alternativa conservadora para resguardar pesos a corto plazo.