Cambios en jardines maternales privados: nuevos requisitos y más controles

Personal a cargo de sala (contacto directo con niños):

a. Deberá contar con capacitaciones certificadas en cuidado y desarrollo de niños de 0 a 3 años, siempre que sean dictadas o se encuentren debidamente homologadas por la DGE o título de Profesor/a de Educación Inicial, Licenciado/a en Educación Inicial, Psicopedagogía, estudiantes avanzados de las mismas u otras carreras afines expedidos por instituciones oficialmente reconocidas, conforme lo determine la autoridad de aplicación.

b. Presentar apto psicológico, certificado de antecedentes penales y certificado actualizado de manipulación de alimentos.

c. Será el adulto responsable directo de la atención, formación y estimulación motriz e intelectual de los niños y niñas a su cargo.