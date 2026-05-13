Nevadas en Mendoza: dónde podría caer nieve este sábado

Mendoza se prepara para un fin de semana con nieve . Muchos mendocinos y turistas esperan con expectativa la llegada del sábado, ya que los pronósticos anticipan un marcado cambio en las condiciones del tiempo y la posibilidad de nevadas en distintos sectores de la provincia.

Según el Servicio Meteorológico Nacional , para el sábado se espera un descenso de la temperatura que podría generar condiciones favorables para nevadas cerca del llano. La máxima prevista rondará los 15°, mientras que la mínima será de 7°, en una jornada fría y con probabilidad de precipitaciones.

En la zona cordillerana y precordillerana, la nieve aparece como el fenómeno más probable. Esta vez, además, podría acercarse a sectores más bajos. Según los pronósticos , hay más chances de agua nieve que de nieve en el llano, aunque este tipo de fenómeno puede cambiar de un momento a otro. Por ahora, no se espera una nevada como la registrada el año pasado en agosto .

No obstante, los mendocinos tendrán la nieve a pocos minutos de la Ciudad de Mendoza. Distintos pronósticos anticipan que podría nevar en Potrerillos y en zonas del Valle de Uco, especialmente en sectores de Tunuyán y Tupungato, dos departamentos donde las condiciones serían más favorables.

Nevadas En Cordillera

Según el pronóstico de Windy, las zonas con mejores chances de acumulación estarán en la cordillera de Tunuyán y Tupungato, al igual que desde Potrerillos hacia alta montaña. En cuanto a los horarios, las nevadas podrían comenzar durante la madrugada y mantenerse durante buena parte de la mañana.

Por ahora, el dato central es que Mendoza tendrá un sábado frío, con nieve segura en montaña y chances de agua nieve cerca del llano. De todos modos, se recomienda estar atentos a los pronósticos oficiales y a las actualizaciones del tiempo, ya que este tipo de fenómeno puede cambiar con el correr de las horas.