Nevadas en Mendoza: dónde podría caer nieve este sábado
Mendoza podría recibir nieve este sábado. Los pronósticos indican nevadas en la cordillera y posible agua nieve en el llano.
Mendoza se prepara para un fin de semana con nieve. Muchos mendocinos y turistas esperan con expectativa la llegada del sábado, ya que los pronósticos anticipan un marcado cambio en las condiciones del tiempo y la posibilidad de nevadas en distintos sectores de la provincia.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, para el sábado se espera un descenso de la temperatura que podría generar condiciones favorables para nevadas cerca del llano. La máxima prevista rondará los 15°, mientras que la mínima será de 7°, en una jornada fría y con probabilidad de precipitaciones.
En la zona cordillerana y precordillerana, la nieve aparece como el fenómeno más probable. Esta vez, además, podría acercarse a sectores más bajos. Según los pronósticos, hay más chances de agua nieve que de nieve en el llano, aunque este tipo de fenómeno puede cambiar de un momento a otro. Por ahora, no se espera una nevada como la registrada el año pasado en agosto.
Los lugares donde nevará el sábado
No obstante, los mendocinos tendrán la nieve a pocos minutos de la Ciudad de Mendoza. Distintos pronósticos anticipan que podría nevar en Potrerillos y en zonas del Valle de Uco, especialmente en sectores de Tunuyán y Tupungato, dos departamentos donde las condiciones serían más favorables.
Según el pronóstico de Windy, las zonas con mejores chances de acumulación estarán en la cordillera de Tunuyán y Tupungato, al igual que desde Potrerillos hacia alta montaña. En cuanto a los horarios, las nevadas podrían comenzar durante la madrugada y mantenerse durante buena parte de la mañana.
Por ahora, el dato central es que Mendoza tendrá un sábado frío, con nieve segura en montaña y chances de agua nieve cerca del llano. De todos modos, se recomienda estar atentos a los pronósticos oficiales y a las actualizaciones del tiempo, ya que este tipo de fenómeno puede cambiar con el correr de las horas.