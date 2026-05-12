Baja la temperatura: así estará el tiempo este miércoles en Mendoza
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada "algo nublada" y un poco más fresca en Mendoza.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 13 de mayo una jornada “algo nublada” en Mendoza, con descenso de la temperatura y vientos leves del noreste. La mínima esperada es de 6ºC, en tanto que la máxima rondaría los 21ºC.
Así estará el tiempo este miércoles en Mendoza
- Viento: probabilidad de viento Zonda débil en toda la precordillera de Mendoza entre las 14 y las 18.
- Nubosidad: la zona Sur amanecerá seminublada. Luego, entre las 19 a 20, aumentará la nubosidad en la zona Este. No se observan precipitaciones.
- Alta Montaña: desde las 13 se prevé cielo seminublado en el sector Sur de Alta Montaña. Posteriormente aumentará la nubosidad en sectores Centro y Norte, sin precipitaciones.
Pronóstico para los próximos días
El jueves se anticipa como el día más fresco de la semana, con 19ºC de máxima. Se indican vientos leves del sudeste y poca nubosidad en cordillera. Mientras que el viernes vuelve a subir la temperatura, aunque se espera que desmejore el tiempo en cordillera.