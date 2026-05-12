Cornejo anunció que en 2027 Mendoza tendría vuelos directos a una importante capital europea

El gobernador Alfredo Cornejo mantuvo una reunión con el presidente de Air Europa para avanzar en la nueva ruta aérea.

Mendoza podría contar con un vuelo directo a Madrid a partir de 2027. Así lo confirmó este martes el gobernador Alfredo Cornejo, quien mantuvo una reunión con autoridades de una importante aerolínea europea.

Cornejo anunció que Mendoza avanza en una nueva ruta internacional "Mendoza avanza en la posibilidad de contar con un vuelo directo entre nuestra provincia y Madrid, a partir de 2027", comunicó Cornejo a través de sus redes oficiales. En un posteo realizado en su cuenta en "X", el mandatario provincial adelantó que recibió en Casa de Gobierno a Javier Hidalgo, presidente de Air Europa. En ese marco, destacó que en la reunión se buscó "trabajar en nuevas oportunidades de conectividad aérea internacional e inversiones vinculadas al turismo".

De acuerdo a lo expresado por Cornejo, desde el Gobierno se están llevando adelante tareas destinadas a mejorar el "posicionamiento de Mendoza en el mundo". Para ello, se busca avanzar en la consolidación de rutas estratégicas y en ampliar "una oferta turística cada vez más competitiva para el mercado internacional".

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La posibilidad de reabrir el aeropuerto de Malargüe El anuncio del Gobernador llega días después de que la vicepresidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Cynthia Maggioni, adelantara que la próxima semana el Ejecutivo mantendría reuniones interiorizarse en los pedidos de reapertura del aeropuerto de Malargüe. "La verdad que son pedidos que siempre hace el gobernador y los hacemos desde el ente de turismo para seguir fomentando la conectividad", había expresado Maggioni durante su paso por la Fiesta de la Ganadería, llevada a cabo en General Alvear durante el pasado fin de semana.