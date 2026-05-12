Cornejo anticipó la aprobación de un nuevo proyecto mendocino en el RIGI

Mendoza se consolida como la provincia pionera en la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) . Tras confirmarse la inauguración de El Quemado , el parque solar más grande de la Argentina para este jueves, el gobernador Alfredo Cornejo adelantó que la visita de la plana mayor del Gabinete Nacional podría traer consigo la validación de un nuevo proyecto de gran escala para la provincia.

En medio de la inauguración de la feria Sitevinitech 2026, el máximo mandatario provincial confirmó la llegada en los próximos días de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, y del interés de Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, en el marco de la puesta en marcha de la última etapa del parque solar ubicado en Las Heras.

En ese contexto, Cornejo confesó que el jefe del Palacio de Hacienda deslizó la posibilidad de que la visita a tierras mendocinas venga acompañado del anuncio de la aprobación del ingreso de un nuevo proyecto local al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Si bien no se han brindado detalles específicos sobre el rubro del proyecto, la expectativa crece en torno a sectores estratégicos como la energía o la minería, que vienen traccionando el interés de capitales privados en la provincia.

El proyecto que se presentará formalmente este jueves no es solo un logro energético para la región, sino un símbolo de este nuevo esquema de inversiones. “Este fue el primer proyecto que entró al RIGI y es el primero que está terminado”, destacó el mandatario provincial.

Mientras otras iniciativas en distintos puntos del país se encuentran en fase de construcción o adjudicación, la planta solar mendocina -ubicada al norte de la provincia- ya está lista para conectarse al sistema y producir más de 305 MW, superando en capacidad al emblemático parque Cauchari de Jujuy.

En total, como lo han mencionado desde YPF Luz, responsable del proyecto, su construcción y puesta en marcha demandó una inversión de US$ 210 millones. En total se colocaron 511.000 paneles fotovoltaicos bifaciales en 18 meses, con más de 400 personas en el pico de obra, de los cuales el 87% fueron locales.

Este nuevo parque generará energía equivalente al consumo de más de 233.000 hogares argentinos, es decir, suficiente para cubrir la demanda de todos los hogares de la Ciudad de Mendoza, y de los departamentos de Las Heras y Levalle.