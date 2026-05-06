Alfredo Cornejo se movió en el ranking de gobernadores y un mendocino lidera la lista de intendentes

El dato surge de la última encuesta de CB Consultora Opinión Pública, realizado entre el 1 y el 4 de mayo, con muestras de entre 882 y 1.175 casos por provincia y un margen de error de entre +/- 2,9% y 3,3%. El estudio consolida una tendencia que se repite: los mandatarios provinciales logran mejor valoración en sus distritos que las principales figuras de la política nacional, como Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri.

La imagen del gobernador provincial bajó levemente si se la compara con la que tuvo en abril que había sido del 49%. En mayo, fue 48,5% la positiva y 48,2% la negativa.

El 16,9 % lo califica como muy buena a su imagen, el 31,6 buena, el 30, 3 como mala y el 17,9% como muy mala. Hay que tener en cuenta que se trata de un mandatario que es por segunda vez gobernador de la provincia. Por lo tanto, aunque bajó levemente, tiene una alta imagen para lo que lleva al frente de la conducción de Mendoza.

Matías Stevanato, el mejor de los intendentes

El intendente de Maipú, Matías Stevanato,- peronista- de 24 intendentes de todo el país, quedó primero. Subió su imagen respecto de la medición del mes pasado. En abril medía 57,5% de imagen positiva, en tanto que en mayo, alcanzó el 59,6%. El intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, - radical- también quedó muy bien ubicado. En el sexto lugar.

Ambos jefes comunales tienen muy buen vínculo e incluso- ellos niegan que vaya por ahí- hay quienes lo ubican como posibles socios políticos para las elecciones del año próximo.

RANKING INTENDENTES

La imagen del resto de los gobernadores según la encuesta

Rolando Figueroa, que en 2023 rompió la hegemonía del Movimiento Popular Neuquino tras más de seis décadas en el poder, encabeza ahora el ránking con un 56,1% de imagen positiva. Detrás se ubican Claudio Poggi (55,7%), de San Luis; y Osvaldo Jaldo (55,1%), de Tucumán, completando un podio con fuerte respaldo local.

En el otro extremo, los niveles más bajos —aunque sin perforar el piso del 40%— corresponden al rionegrino Alberto Weretilneck (41,8%), el riojano Ricardo Quintela (42,5%) y el gobernador bonaerense Axel Kicillof (43,1%). En estos casos, además, se observa un diferencial negativo entre imagen positiva y negativa.