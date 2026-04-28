Cornejo reafirmó su respaldo a Milei, pero volvió a reclamar por la reforma fiscal

El gobernador Alfredo Cornejo volvió a respaldar este martes a la gestión de Javier Milei . Durante su participación en la 13° edición de Expo EFI, llevada a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el mandatario mendocino aseguró que "no hay que cambiar el rumbo".

Durante su intervención, Cornejo dijo que Argentina se encuentra " rumbo a una estabilidad macro y a algunas reformas estructurales ". En ese sentido, el Gobernador reconoció que si bien "falta mucho", destacó que "ha habido avances sustantivos". "Sin estabilidad, los instrumentos de política económica de las provincias son menores", añadió.

Entre los aspectos que Cornejo ponderó de la gestión de Milei se encuentran "las reglas de juego claras y equilibrio fiscal", los cuales indicó que deben transformarse en una política de Estado. Según su criterio, eso es lo que Argentina necesita para tener previsibilidad y atraer inversores. "Espero que este esquema haya llegado para quedarse", sentenció.

En paralelo, el Gobernador también destacó el respaldo que el Gobierno nacional obtuvo en las urnas. En ese aspecto, Cornejo dijo que "la sociedad está dando una señal de paciencia y tolerancia", lo cual indicó que no es "un dato menor que con la caída del consumo y del empleo, el oficialismo haya ganado en octubre".

La realidad productiva

Si bien el mandatario mendocino expresó que el crecimiento económico es desigual y que hay actividades que están "traccionando fuerte" mientras que otras están "sufriendo la transición", también se encargó de remarcar que esto forma parte de "un proceso que, a mi juicio, va en la dirección correcta".

En lo que se refiere a la actualidad puntual de Mendoza, Cornejo aseguró que en materia turística la provincia todavía "no ha tocado su techo y seguimos ampliando infraestructura, como el aeropuerto".

En paralelo, puso el foco en los avances en minería y energía. "Estamos desarrollando el petróleo no convencional en la lengua norte de Vaca Muerta y trabajando en anuncios importantes. También estamos haciendo una fuerte apuesta a la minería, especialmente al cobre, con proyectos que cuentan con seguridad jurídica y una inversión inicial muy significativa", destalló el Gobernador.

El pedido de una reforma fiscal y financiamiento

Un aspecto que no pasó desapercibido fue el nuevo pedido del gobernador mendocino por una reforma fiscal "integral". Si bien ponderó el pragmatismo del Ejecutivo nacional para llevar adelante su plan económico, Cornejo sostuvo que actualmente "hay muchos impuestos distorsivos que deben revisarse y también el sistema de coparticipación, porque hoy genera incentivos incorrectos en algunas provincias".

Otro recado que el mendocino le dejó a Nación estuvo vinculado al financiamiento para obras. En ese aspecto, si bien coincidió con el Ejecutivo nacional en destacar la importancia de la inversión privada para el desarrollo de infraestructura, también expuso que "el Estado nacional no puede retirarse de golpe". En consecuencia con esto, Cornejo resaltó que "hoy no hay financiamiento suficiente para que esa infraestructura se desarrolle con rapidez".