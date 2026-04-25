La particularidad que tendrá el discurso de Cornejo del 1 de mayo

El próximo 1 de Mayo, el gobernador Alfredo Cornejo dará su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura. La diferencia con los años anteriores es que Cornejo planea dar una alocución breve, conceptual y está evaluando junto a su equipo si los anuncios estarán incluidos en los anexos que no leerá.

Es el tercer discurso que da en su segunda gestión. La apertura de sesiones ordinarias es un trámite formal constitucional que implica el inicio del tiempo legislativo donde pueden tratarse proyectos de todas las bancadas. En el periodo extraordinario, que dura generalmente - porque se achica- desde noviembre hasta comienzos de mayo- sólo pueden tratarse las iniciativas que decide el Ejecutivo. Es algo que rige también en el Congreso, - en otras fechas-, en otras legislaturas y en los Concejos Deliberantes.

Cornejo planea no centrarse en los anuncios- nunca fue su fuerte hacer promesas rimbombantes, ni su decisión-. De hecho en Casa de Gobierno están pensando si los dejarán como parte de los anexos. Es decir, en la sección en la que están los distintos ministerios y queda plasmada en la página oficial. La idea es que no sea lo central del discurso o incluso que ni siquiera figure. Aunque, aún no está confirmado porque como restan varios días para el próximo viernes, hay tiempo para terminar de evaluarlo.

Sin embargo, la particularidad que tendrá, de acuerdo a lo que pudo saber MDZ, es que el discurso será breve. Sabido es que este tipo de disertaciones son extensas, independientemente de quién sea el mandatario. Generalmente son un balance, tema por tema, una devolución de las promesas hechas el año anterior y una puntualización de todas las medidas que vienen por área.

Muchas veces, sólo le presta atención la dirigencia política que está en la Asamblea y no tiene tanto impacto en la población. Cornejo busca invertir esa ecuación y dar un mensaje de defensa de la gestión, que sea claro y que tenga proyección hacia lo que viene: su último año y medio como gobernador de la provincia de Mendoza.

El discurso del 2025

El discurso del año pasado también fue diferente a los anteriores. Cornejo, se salió del libreto al hablar de minería, el estandarte de su gestión. Con una roca con óxido de cobre y una botella de vino en su mano, expresó que ambas actividades no tienen por qué ser incompatibles.

“Hagamos cobre, hagamos mejor vino y cuidemos el agua”, expresó Cornejo demandando por salarios más altos y riqueza, durante su discurso ante legisladores, ministros e intendentes. Este año seguramente contará sobre los avances concretos en ese sentido, como la aprobación de la declaración de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge en Uspallata como así también las iniciativas mineras que avanzan en Malargüe.

La seguridad también formó parte de su discurso. El gobernador aseguró que no quiere “efectivos detrás de un escritorio ni custodiando chatarra”, sino patrullando. Además dejó como frase: “Mi gestión va por los delincuentes. En Mendoza no los esperamos, los vamos a buscar”.

En ese discurso ya se dejó entrever lo que vino después, la disconformidad con el juez de ejecución penal Sebastián Sarmiento, en este caso, por el uso de celulares en las cárceles. Luego, el jury a Sarmiento, fue impulsado por un legislador oficialista y esta semana hubo una resolución: el magistrado fue suspendido por 6 meses, cuestionado por una sentencia.