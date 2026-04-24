Victoria Villarruel reiteró el reclamo sobre las Malvinas y apuntó contra los kelpers

En medio de un renovado escenario internacional sobre la soberanía de las Islas Malvinas , la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a fijar una postura contundente a través de sus redes sociales, al sostener que la discusión “es entre Estados” y que el Reino Unido debe negociar de manera bilateral con Argentina.

“Hoy más que nunca, Malvinas Argentinas”, escribió la funcionaria al repostear un mensaje propio del año pasado, en el que reflexionaba sobre la presencia ilegal de los británicos en el Atlántico Sur.

"La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas. Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino, no son parte de la discusión", afirmó este viernes en su posteo de X la vicepresidenta.

Las declaraciones de Villarruel se producen luego de que el Gobierno nacional, a través del canciller Pablo Quirno, reafirmara los derechos soberanos argentinos y su disposición a retomar negociaciones con el Reino Unido .

El posicionamiento oficial se dio tras la difusión de un documento que sugiere una posible revisión del apoyo de Estados Unidos a la postura británica.

En ese marco, la administración de Javier Milei también se expresó con firmeza. El mandatario replicó el comunicado de Cancillería y subrayó: “Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”.

Desde el Palacio San Martín recordaron además que la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Resolución 2065, reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a ambas partes a resolverla mediante el diálogo bilateral. En ese sentido, rechazaron la aplicación del principio de autodeterminación de los habitantes de las islas.

Las recientes expresiones de Villarruel vuelven a poner en primer plano una de las políticas de Estado más sensibles de la Argentina. Su postura, alineada con la tradición diplomática del país, refuerza la idea de que el conflicto debe resolverse exclusivamente entre gobiernos y no con participación de los actuales residentes del archipiélago.