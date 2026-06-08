Velorio del Indio Solari: Victoria Villarruel tomó distancia de Javier Milei con un gesto simbólico

Victoria Villarruel publicó una corona de flores en homenaje al Indio Solari. Así tomó una vez más distancia del Gobierno.

Una vez más, la vicepresidenta Victoria Villarruel se diferenció del presidente Javier Milei, con quien se encuentra abiertamente enemistada y publicó una imagen de una corona de flores dedicada al Indio Solari, el artista que murió a sus 77 años y el Gobierno nacional decidió no reconocer.

El mensaje de Victoria Villarruel a los seguidores del Indio Solari "Acompaño en el dolor a sus seguidores", escribió en una historia de la red social Instagram la vicepresidenta Villarruel. En la imagen, compartió una corona de flores con su firma. La publicación de 24 horas la musicalizó con la canción "Un Ángel para tu Soledad" de Patricio Rey y sus Redonditos Ricotas.

Con este sutil gesto, Villaruel una vez más mostró sus diferencias con el Gobierno de Javier Milei, que no solo no puso a disposición la Casa Rosada ni el Congreso de la Nación para el velorio, si no que ni siquiera decretó días de duelo ni rindió ningún tipo de homenaje.

villarruel La historia de Villarruel por la muerte del Indio Solari IG

La actitud del Gobierno se explica por el acercamiento que en el último momento de su carrera el Indio Solari tuvo con el kirchnerismo, al punto tal de reunirse con la expresidenta y reconocerse como "un artista peronista".