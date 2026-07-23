¿Día de la Lealtad Libertaria? El oficialismo tiñó la fecha de violeta tras el mensaje de Karina Milei

La Libertad Avanza convirtió en una celebración partidaria una publicación que exigía disciplina detrás de Javier Milei. Sebastián Pareja promovió la iniciativa un año después de una campaña que terminó con derrota frente al peronismo.

La Libertad Avanza estrenó este jueves una conmemoración propia con un mensaje dirigido hacia el interior de su estructura. El partido oficialista bautizó la fecha como “Día de la Unidad” y eligió como referencia una publicación que Karina Milei difundió el 23 de julio de 2025, después del cierre de las listas bonaerenses.

Karina Milei había publicado el mensaje original en medio de la preparación electoral en la provincia de Buenos Aires. La secretaria general de la Presidencia y titular nacional de LLA afirmó entonces que el espacio buscaba terminar con una etapa política asociada al kirchnerismo, al atraso, a la miseria y a la resignación. Objetivo que el oficialismo decidió recuperar exactamente un año después.

Javier Milei X La disciplina interna convertida en bandera partidaria El partido afirmó que mantiene intacto el objetivo anunciado durante el cierre de listas de 2025 y convocó a la unidad de quienes aceptan las ideas liberales como guía del Gobierno. “Acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei”, sostuvo en X.

Sebastián Pareja promovió la iniciativa desde la jefatura de La Libertad Avanza en territorio bonaerense. El dirigente explicó que la publicación de 2025 había tenido como principal destinataria a la provincia de Buenos Aires, un distrito que, bajo su mirada, necesita cohesión para atender las urgencias de sus habitantes.

Posteo de Unidad X La fecha elegida por el oficialismo remite a un cierre de listas que antecedió a un resultado adverso en la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza había definido en julio de 2025 sus candidaturas con la intención de imponerse sobre Fuerza Patria en el principal distrito electoral del país.