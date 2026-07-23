Con un guiño a Karina Milei, Jorge Macri abrió la posibilidad de un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , volvió a dejar la puerta abierta a un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a las elecciones de 2027. El mandatario porteño apeló a la necesidad de evitar "volver al pasado" y planteó que, más allá de las diferencias con el oficialismo nacional, existen "muchos puntos de vista en común" entre ambos espacios.

"Tenemos una gran amenaza, que es volver al pasado, al kirchnerismo, al populismo, un país que quedó devastado. No podemos permitirnos cometer nuevamente ese error, tenemos que hacer el esfuerzo por encontrar los mecanismos para que eso no ocurra", advirtió Macri.

La definición del jefe de Gobierno porteño expone el argumento central de la postura del PRO . El partido que gobierna su primo Mauricio Macri sostiene la amenaza de un regreso del kirchnerismo justifica, para el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, explorar una alianza con los libertarios pese a las diferencias que puedan existir entre ambos espacios.

En ese sentido, Jorge Macri fue en la misma línea al hablar puntualmente del vínculo con LLA en la Ciudad de Buenos Aires. Tomó como ejemplo la Ley Antitrapitos, aprobada semanas atrás en la Legislatura porteña en medio de una disputa pública sobre su autoría entre el PRO y los libertarios.

"Bienvenida la discusión, logramos que se apruebe la ley, se lo dije a (Pilar Ramírez) que esta ley se debía desde hace tiempo. Hay muchos puntos de vista en común, puede haber algunas diferencias. Pero tenemos que hacer los máximos esfuerzos para evitar volver al pasado", sostuvo, en referencia a la presidenta de LLA en CABA y jefa del bloque libertario en la Legislatura.

La relación del PRO y Diego Santilli

El jefe de Gobierno también se refirió a la relación con Nación, que calificó como buena incluso antes de la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, un movimiento que, según dijo, "sin duda ayuda" en el vínculo con la administración de Javier Milei.

Consultado por su relación con su primo, el expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño la definió como sólida y activa: "Hablamos habitualmente, me lo crucé ayer, la semana que viene tenemos reunión de gestión. Veremos temas de CABA, de reforma del Estado, baja de impuestos, desregulación. Él me ayuda a pensar, tiene experiencia, tiene rol muy importante en el PRO, con el próximo paso, reunir dirigentes en todo el país, la relación está muy bien".

Las declaraciones de Jorge Macri se dan en un momento en que la Casa Rosada define su estrategia electoral para 2027. Según trascendió de fuentes oficiales, el Gobierno nacional prevé competir con candidatos propios en al menos 14 provincias, cerrar acuerdos grandes en siete distritos y dejar sin resolver, por ahora, la discusión en la Ciudad de Buenos Aires.