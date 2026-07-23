Desde el PRO revelan que "hay negociaciones para acompañar a Javier Milei" o presentar candidato propio

El PRO no descarta respaldar una nueva candidatura de Javier Milei , pero todavía se mantiene la posibilidad de ir con un nombre propio. Así lo aseguró el ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi , quien afirmó que la decisión todavía no está tomada y que dependerá de cuál consideren que es la mejor opción para el país.

“ Está abierta la negociación para acompañar a Milei o presentar un candidato propio del PRO . Eso siempre está abierto, porque está abierto lo que más le conviene a los argentinos, que es lo que más le conviene al PRO”, sostuvo.

“Los años de puja electoral ya están. Ahora son años donde se puede desarrollar la gestión. El principal enfoque es hacia la gestión, cosa que el PRO siempre tuvo”, afirmó.

Respecto de una eventual candidatura presidencial propia, evitó anticipar una decisión, aunque dejó en claro que el partido mantiene su vocación de poder. “Los partidos políticos se diferencian de las fundaciones porque aspiran al poder. El PRO aspira a gobernar todo lo que pueda ”, señaló a Infobae.

En ese sentido, aclaró que la estrategia para 2027 todavía no está resuelta . “Si tiene que tener o no un candidato a presidente, será una táctica de lo que se piense el año que viene”, agregó.

El objetivo del PRO para evitar el regreso del kirchnerismo

Lombardi también justificó la posibilidad de un acuerdo con La Libertad Avanza al sostener que el principal objetivo político debe ser impedir el regreso del kirchnerismo. “Hay que hacer todo para ganarle al pasado, para ganarle al kirchnerismo. Todo lo que sea necesario”, comentó.

Al profundizar esa idea, insistió en que no pondría en riesgo el rumbo político actual por una disputa electoral. “¿Vamos a desparramar de nuevo todo este esfuerzo? Ni loco. Hay una sociedad que está diciendo muy sintéticamente: ‘Banco, pero está difícil’. ¿Vamos a rematar ese esfuerzo? No se puede volver al kirchnerismo”, expresó.

El funcionario también salió al cruce de quienes sostienen que el PRO perdió relevancia y reivindicó el papel del partido dentro del escenario político. “Creo que el PRO es una fuerza que llegó para quedarse en la Argentina. Una fuerza democrática, republicana, con ideas modernas en torno a la economía y respecto de la integración al mundo”, aseguró.

Además, sostuvo que la importancia del espacio excede su estructura partidaria. “Ese corpus de ideas del PRO no importa por el PRO ni por el egoísmo partidario. Importa porque representa una cosa importante de la Argentina y una parte de la sociedad se expresa en él. A veces será mayoritario y otras veces será minoritario, pero es una fuerza importante para la Argentina”, afirmó.

Durante la entrevista también respaldó la gestión de Jorge Macri y consideró que el jefe de Gobierno tiene méritos para buscar un segundo mandato. “Jorge Macri hizo todos los méritos para aspirar a la reelección. La ciudad está con un eje ahora y con una visión de futuro. Honestamente pienso que necesita cuatro años más”, dijo.

Al comparar la administración actual con la de Horacio Rodríguez Larreta, dijo que hubo un cambio de rumbo en algunas políticas públicas. “A mí me parece que se abandonaron algunos principios básicos del PRO. Por ejemplo, ser tolerante con los trapitos”, afirmó. Luego añadió: “Jorge definió combatir a los trapitos. Elige orden y respeto a la ley”.

También cuestionó la estrategia política del exjefe de Gobierno. “Quería conformar a todos. A mí el tema de conformar a todos y todos un poquito no es bueno”, consignó.