La AFA acorralada por el FBI: qué pasará en la instancia de "deposition" que teme Chiqui Tapia

En medio de una fuerte repercusión periodística por la causa que involucra a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , en las últimas horas trascendieron detalles sobre la investigación encriptada que lleva adelante el FBI . En ese marco, se confirmó que el próximo 30 de julio comenzará una instancia de declaraciones testimoniales en el marco del litigio legal en Estados Unidos .

Luego de que la propia AFA saliera a desmentir que su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia , haya sido citado de urgencia a declarar ante la Justicia estadounidense, la citación prevista para fin de mes se encuadra formalmente bajo la figura jurídica de una deposition .

En el derecho procesal norteamericano, una deposition (declaración jurada previa) es una herramienta estándar dentro de la fase de descubrimiento de pruebas de un proceso civil o comercial.

A diferencia de un juicio penal o una indagatoria, sus principales características radican en que se lleva a cabo sin la presencia obligatoria de un juez —desarrollándose ante los abogados de las partes y un taquígrafo judicial— con el objetivo fundamental de tomar testimonio a testigos clave para que los representantes legales conozcan la información y las evidencias antes de ir al juicio oral , lo que permite evaluar la solidez del caso, prevenir sorpresas y abrir la puerta a eventuales acuerdos extrajudiciales.

En esta etapa de toma de testimonios previa, ni Claudio "Chiqui" Tapia ni Pablo Toviggino (tesorero de la institución) se encuentran imputados de forma directa ni comprometidos penalmente en el expediente.

EFE

El origen del conflicto: un juicio comercial millonario de Guillermo Tofoni

El expediente en cuestión no corresponde a un juicio de índole penal por el momento, sino a una demanda dentro del fuero comercial impulsada por Guillermo Tofoni, exarquero, agente FIFA y tradicional organizador de los partidos amistosos de la Selección Argentina durante la gestión de Julio Humberto Grondona.

Tofoni, quien actualmente es uno de los principales impulsores del modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) junto al Gobierno nacional, le reclama a la AFA una suma millonaria por los derechos de representación y transmisión de los encuentros del seleccionado nacional.

Aunque la causa tramita en los tribunales comerciales de Estados Unidos —lo que motivó la intervención de agentes del FBI en el levantamiento de información y auditorías—, no se descarta que el material reunido durante las depositions pueda abrir nuevas líneas de investigación sobre los movimientos financieros del organismo rector del fútbol argentino.