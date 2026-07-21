Dos audiencias y 25 candidatos: un hombre de la AFA que busca llegar a la Cámara de Apelaciones

La Cámara alta retomará su actividad el 4 y 5 de agosto con una nueva tanda de evaluaciones para cubrir vacantes judiciales.

La agenda parlamentaria de agosto comenzará con dos jornadas atravesadas por los nombramientos judiciales. La Comisión de Acuerdos del Senado recibirá a unos 25 candidatos a jueces, fiscales y defensores que deberán responder preguntas antes de que sus pliegos puedan avanzar.

Entre los postulantes como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones figura Agustín Rubiero, quien se desempeña como fiscal adjunto de la Ciudad de Buenos Aires y como parte del tribunal de apelaciones de la AFA, -organismo perteneciente a la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia- desde 2021. El Ministerio de Justicia lo propuso después de la renuncia de Alejandro Laje, quien integraba la lista titular del Concurso 405.

Las audiencias públicas tendrán lugar el martes 4 y el miércoles 5 de agosto. La primera convocatoria comenzará a las 14 y la segunda a las 11. Una nueva tanda que llegará después de que el Senado aprobara 110 pliegos para cubrir parte de las 300 vacantes que existen en el Poder Judicial.

N/A Dos días cargados de nombres y cargos judiciales La audiencia del 4 de agosto incluirá candidatos para distintas jurisdicciones del país. Los nombres y el cargo que aspiran en cada caso:

María Esther Pino : Defensoría en la ciudad de Formosa, vinculada con la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y con la agrupación Justicia Legítima.

: Defensoría en la ciudad de Formosa, vinculada con la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y con la agrupación Justicia Legítima. Beatriz Martín : Defensoría Pública en Santiago del Estero.

: Defensoría Pública en Santiago del Estero. José Chumbita: Defensor en La Rioja

Defensor en La Rioja Pedro Rebollo: Fiscalía ante el Juzgado Federal de Entre Ríos.

Fiscalía ante el Juzgado Federal de Entre Ríos. Fernando Pascual: Juez en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.

Juez en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Sebastián Pedro Ruiz: Juzgado en Comodoro Rivadavia.

Juzgado en Comodoro Rivadavia. Ángela Pagano Mata: Tribunal de Juicio de Comodoro Rivadavia.

Tribunal de Juicio de Comodoro Rivadavia. Matilde Ballerini: Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Ramiro Ariel Mariño: Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. María Busleiman: Judicial en Catamarca.

Judicial en Catamarca. Florentino Malaponte: Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Y para la audiencia del 5 de agosto: