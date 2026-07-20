Tras la final ante España, la AFA lanzó un emotivo comunicado y reveló el destino de los jugadores

A través de un emotivo comunicado institucional, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) agradeció el apoyo incondicional de los hinchas tras el subcampeonato en el Mundial 2026.

Tras el cierre de una vibrante Copa del Mundo 2026 en Norteamérica, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió una carta abierta firmada en nombre de los jugadores, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, la dirigencia y el staff completo de la albiceleste. En el texto, la casa madre del fútbol argentino valoró el acompañamiento masivo del público a lo largo de todo el torneo.

"En cada estadio, en cada ciudad y desde cada rincón del país, el aliento fue una fuerza permanente que impulsó al seleccionado a llegar nuevamente hasta la final. El resultado final no alcanzó para cumplir el sueño del bicampeonato, pero sí reafirmó un vínculo que trasciende cualquier resultado", expresaron desde la institución.

Desde la entidad remarcaron que el respaldo popular en las calles, los banderazos y los mensajes en redes sociales fueron fundamentales para el grupo dentro del campo de juego, asegurando que el orgullo de representar al país "seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán".

La logística del plantel: ¿quiénes vuelven a la Argentina y cuándo llegan? Más allá del mensaje de reconocimiento, la AFA brindó precisiones sobre cómo será la desconvocatoria del plantel tras disputar la gran final ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey:

Arribo a Buenos Aires: Una parte de la delegación —integrada por un grupo de futbolistas, miembros del cuerpo técnico y personal del staff— emprenderá el vuelo de regreso al país. El arribo a suelo argentino está previsto para este lunes a las 17:00 horas.