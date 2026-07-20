Cuánto ganó Mia Khalifa tras apostar por España en la final del Mundial 2026

Después de celebrar la derrota de la Selección argentina en las redes sociales, Mia Khalifa reveló que había apostado un millón de dólares por la victoria de España en la final del Mundial 2026. La influencer mostró cuánto dinero obtuvo tras acertar el resultado.

Luego de la final del Mundial 2026, Mia Khalifa volvió a generar repercusiones en las redes sociales al mostrar el dinero que ganó tras apostar por la selección española. La influencer explicó que su apoyo a España tenía un motivo económico. A través de una publicación en Instagram, compartió el momento en el que apostaba un millón de dólares a favor del equipo encabezado por Lamine Yamal.

Con la consagración de España, la apuesta resultó ganadora y, según mostró, obtuvo 1.650.000 dólares. En la previa del encuentro también había compartido un mensaje sobre el riesgo que asumía al realizar esa jugada: "¿No habrá sido muy irresponsable esto? Sí".

Cómo celebró Mia Khalifa la derrota de la Argentina Antes de mostrar el resultado de su apuesta, Mia Khalifa ya había expresado públicamente su satisfacción por la derrota de la Selección argentina. Durante la fase eliminatoria del Mundial 2026 manifestó en distintas oportunidades que no quería que el equipo de Lionel Scaloni avanzara en el torneo y este domingo volvió a pronunciarse en sus redes sociales.

Mia Khalifa le agradeció a la agencia de apuestas que promocionó por haber ido a la final para "odiar a Messi en persona". Horas después de la final escribió: "La Odisea y la derrota argentina en la misma semana. Nunca olvidaré este verano".

Más tarde publicó una fotografía vistiendo una camiseta del Barcelona con el nombre de Lamine Yamal y acompañó la imagen con la frase: "Palestina libre".