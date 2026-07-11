¡Insólito! El duro insulto de Santiago Caputo a Mia Khalifa por meterse con la Selección argentina

Tras la histórica remontada del plantel de Lionel Scaloni, las redes sociales fueron el escenario de una inesperada e intensa disputa.

Caputo no se guardó nada y apuntó contra la actriz para defender a Argentina. / EFE - @miakhalifa

El triunfo de la Selección Argentina ante Egipto por el Mundial 2026 sigue sumando capítulos impensados fuera de la cancha. En las últimas horas, la influencer y ex actriz de cine para adultos Mia Khalifa se convirtió en el centro de las críticas locales tras manifestar públicamente su rechazo al equipo capitaneado por Lionel Messi.

El inesperado cruce por la defensa de la Selección Argentina En medio de una campaña digital motorizada por sectores que buscaban desestabilizar el clima del plantel argentino, Khalifa no ocultó su postura. "Ahora mismo soy egipcia", escribió en su cuenta de X durante el desarrollo del encuentro, sumándose a la corriente de apoyo hacia el rival africano.

El cruce virtual entre el funcionario y la influencer se instaló rápidamente en las tendencias principales del espectáculo local. Captura X La provocación no pasó inadvertida para los usuarios argentinos, sobre todo luego de que el conjunto de Lionel Scaloni diera vuelta el marcador para cerrar un épico 3 a 2. Quien reaccionó de manera contundente y sorprendió a todos fue Santiago Caputo, el principal asesor del Gobierno de Javier Milei.

Santiago Caputo utilizó su perfil en la plataforma X para lanzar una réplica sin filtros que causó impacto político. Noticias argentinas El funcionario le respondió directamente en inglés con la frase "you got fucked", un exabrupto que se viralizó de inmediato y que muchos interpretaron como una alusión irónica al pasado actoral de la joven de origen libanés. Minutos antes, Caputo ya había compartido su euforia desde Balcarce 50: "Parece que le grité los goles a todo el mundo en Rosada antes. La historia de mi vida".