En bata roja, Camilota reveló las fotos más jugadas con las que desembarcará en una plataforma para adultos
Impulsada por la insistencia de sus propios fanáticos, la hermana de Thiago Medina adelantó el material de su esperado debut.
Camilota decidió dar un importante vuelco en su perfil digital. Tras varios días de misterio, la influencer confirmó su desembarco en una reconocida aplicación de contenido para adultos y, para celebrarlo, compartió con sus seguidores el detrás de escena de una jugada producción fotográfica realizada en un exclusivo hotel spa.
Así fue la sesión de fotos más hot de Camilota
La jornada combinó sesiones estéticas y un ambiente de relax que la hermana de Thiago Medina retrató en sus redes oficiales. En una de las postales más comentadas, se la puede ver recostada sobre una cama luciendo un conjunto de lencería negra combinado con una bata roja, mientras que en otra de las capturas posó dentro de un jacuzzi cubierto de espuma.
Según explicó la propia Camilota, la iniciativa surgió a partir de las constantes sugerencias que recibía de manera privada por parte de su comunidad virtual. Lejos de esquivar las consultas sobre si vendería este tipo de material, decidió poner en marcha el proyecto y fijar el estreno para este viernes 10 de julio.
“Día hermoso de masajes, champaña y amigas. Últimas fotos para mi página azul, las demás van a estar ya saben dónde”, escribió en su cuenta de Instagram para promocionar el lanzamiento y dejar en claro que el material definitivo estará reservado para sus suscriptores.
La reacción de sus fanáticos no se hizo esperar y las publicaciones se llenaron de mensajes de apoyo y elogios por su decisión. Frases como “Amorch qué diva”, “A facturar” y “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan” reflejaron la excelente recepción que tuvo este nuevo camino laboral entre sus seguidores.