En bata roja, Camilota reveló las fotos más jugadas con las que desembarcará en una plataforma para adultos

Impulsada por la insistencia de sus propios fanáticos, la hermana de Thiago Medina adelantó el material de su esperado debut.

Así se ve Camilota en sus fotos más jugadas / Instagram @camioficial94

Camilota decidió dar un importante vuelco en su perfil digital. Tras varios días de misterio, la influencer confirmó su desembarco en una reconocida aplicación de contenido para adultos y, para celebrarlo, compartió con sus seguidores el detrás de escena de una jugada producción fotográfica realizada en un exclusivo hotel spa.

Camilota posó con un conjunto de lencería negra y bata roja durante la sesión en el hotel spa. Instagram @camioficial94 Así fue la sesión de fotos más hot de Camilota La jornada combinó sesiones estéticas y un ambiente de relax que la hermana de Thiago Medina retrató en sus redes oficiales. En una de las postales más comentadas, se la puede ver recostada sobre una cama luciendo un conjunto de lencería negra combinado con una bata roja, mientras que en otra de las capturas posó dentro de un jacuzzi cubierto de espuma.

El detrás de escena incluyó momentos de distensión y brindis junto a su círculo íntimo de amigas. Instagram @camioficial94 Según explicó la propia Camilota, la iniciativa surgió a partir de las constantes sugerencias que recibía de manera privada por parte de su comunidad virtual. Lejos de esquivar las consultas sobre si vendería este tipo de material, decidió poner en marcha el proyecto y fijar el estreno para este viernes 10 de julio.

Un jacuzzi repleto de espuma formó parte de la ambientación elegida para el debut de la influencer. Instagram @camioficial94 “Día hermoso de masajes, champaña y amigas. Últimas fotos para mi página azul, las demás van a estar ya saben dónde”, escribió en su cuenta de Instagram para promocionar el lanzamiento y dejar en claro que el material definitivo estará reservado para sus suscriptores.