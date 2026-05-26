Un fuego de mamá: Nicole Neumann viajó a Disney y posó hot con una bikini que se llevó todos los elogios

Los viajes familiares representan el escenario ideal para que las grandes figuras del espectáculo argentino compartan su costado más descontracturado. Instalada en el estado de Florida, Nicole Neumann armó las valijas para concretar una escapada que combina a la perfección la serenidad del mar con el entretenimiento de los parques de Orlando.

Nicole Neumann eligió una bikini verde oliva y un pantalón de crochet para marcar tendencia en las costas de Florida.

A través de sus plataformas digitales oficiales, la modelo y conductora retrató los momentos más significativos de una travesía diseñada para construir recuerdos duraderos.

Un sombrero de ala ancha y anteojos oscuros completaron el sofisticado outfit playero de la conductora de televisión.

Durante su estadía en la costa, Neumann reafirmó su condición de ícono de la moda local al lucir una propuesta veraniega que cosechó cientos de elogios. La empresaria optó por un conjunto compuesto por una bikini en tono verde oliva con detalles de tiras cruzadas, complementado de manera acertada con un pantalón de crochet marrón, una de las texturas más buscadas de la temporada.

nicole neumann disney (1) El registro fotográfico de la artista hizo hincapié en la importancia de los momentos de descanso compartidos. Instagram @nikitaneumannoficial

Para protegerse del sol sin perder elegancia, sumó un sombrero de ala ancha y anteojos oscuros, logrando una estética sumamente cuidada para disfrutar de un merecido break en medio de la rutina.

nicole neumann disney (2) El Castillo de Cenicienta en Magic Kingdom funcionó como escenario para los retratos más emotivos de la jornada familiar. Instagram @nikitaneumannoficial

La secuencia de fotografías compartida con su comunidad virtual puso el foco en la fluidez de los materiales y los accesorios seleccionados. Con poses estilizadas pero naturales, la conductora transmitió un mensaje enfocado en valorar el presente y la tranquilidad, lejos de las exigencias laborales de la televisión.

nicole neumann disney (3) La modelo llevó en brazos al pequeño Cruz durante la extensa jornada de paseos por las atracciones de Orlando. Instagram @nikitaneumannoficial

La bitácora de viaje mudó su geografía hacia el interior de los complejos de entretenimiento de Orlando, donde la dinámica familiar cobró un rol protagónico. En las inmediaciones de Magic Kingdom, la familia completa posó para las cámaras con el emblemático Castillo de Cenicienta como telón de fondo. Para encarar las extensas caminatas que demandan las atracciones, Nicole eligió una musculosa marrón y una minifalda en rosa pálido.