Un fuego de mamá: Nicole Neumann viajó a Disney y posó hot con una bikini que se llevó todos los elogios
La reconocida modelo y conductora compartió las imágenes de su descanso en los Estados Unidos y cautivó a sus seguidores.
Los viajes familiares representan el escenario ideal para que las grandes figuras del espectáculo argentino compartan su costado más descontracturado. Instalada en el estado de Florida, Nicole Neumann armó las valijas para concretar una escapada que combina a la perfección la serenidad del mar con el entretenimiento de los parques de Orlando.
Un descanso familiar que no dejó de ser hot para Neumann
A través de sus plataformas digitales oficiales, la modelo y conductora retrató los momentos más significativos de una travesía diseñada para construir recuerdos duraderos.
Durante su estadía en la costa, Neumann reafirmó su condición de ícono de la moda local al lucir una propuesta veraniega que cosechó cientos de elogios. La empresaria optó por un conjunto compuesto por una bikini en tono verde oliva con detalles de tiras cruzadas, complementado de manera acertada con un pantalón de crochet marrón, una de las texturas más buscadas de la temporada.
Para protegerse del sol sin perder elegancia, sumó un sombrero de ala ancha y anteojos oscuros, logrando una estética sumamente cuidada para disfrutar de un merecido break en medio de la rutina.
La secuencia de fotografías compartida con su comunidad virtual puso el foco en la fluidez de los materiales y los accesorios seleccionados. Con poses estilizadas pero naturales, la conductora transmitió un mensaje enfocado en valorar el presente y la tranquilidad, lejos de las exigencias laborales de la televisión.
La bitácora de viaje mudó su geografía hacia el interior de los complejos de entretenimiento de Orlando, donde la dinámica familiar cobró un rol protagónico. En las inmediaciones de Magic Kingdom, la familia completa posó para las cámaras con el emblemático Castillo de Cenicienta como telón de fondo. Para encarar las extensas caminatas que demandan las atracciones, Nicole eligió una musculosa marrón y una minifalda en rosa pálido.