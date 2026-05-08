La confesión de Nicole Neumann sobre su vida sexual que dejó a todos mudos: "¿Quién no?"

La modelo abandonó su perfil reservado y sorprendió con una confesión sin filtros sobre su intimidad que dejó sin palabras a sus propias compañeras.

Nicole Neumann sorprendió con una serie de declaraciones íntimas durante su programa de streaming Solo con Niki, donde habló abiertamente sobre sexualidad, placer y autoconocimiento femenino junto a su hermana, Geraldine Neumann.

La conversación se dio mientras debatían sobre relaciones y experiencias personales. En ese contexto, una de las panelistas le hizo una pregunta directa a la modelo sobre la masturbación. "Te voy a sorprender con mi respuesta", respondió Neumann entre risas antes de contestar sin rodeos "¡Obvio!".

Esto fue lo que dijo Nicole Neumann sobre su vida íntima Nicole Neumann Se Confesó Sobre Su Vida íNtima

El intercambio continuó y, en medio de las bromas del panel, salió el tema de los juguetes sexuales. Allí, la conductora volvió a mostrarse descontracturada y lanzó: "¿Quién no tiene uno, chicas?", confirmando además que posee un "miembro de goma".

Durante la charla, Geraldine también compartió su mirada sobre el autoconocimiento y la intimidad: "Si vos te conocés y te conocés bien, podés guiarlo y no hace falta fingir nada". A lo que Nicole respondió con otra frase que no tardó en circular en redes: "O te guiás sola".