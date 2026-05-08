Cristina Pérez fulminó a Manuel Adorni por acusarla de traicionera: "Yo voy de frente"

Cristina Pérez hizo este viernes un potente descargo en su programa de LN+, luego de que Manuel Adorni la acusara de traición durante una entrevista. Más allá de asumir una amistad con el funcionario, surgida de tiempos en que trabajaron juntos en los medios, la conductora le puso los puntos de manera categórica.

"En una conversación que mantuvo con el conductor Alejandro Fantino, el jefe de Gabinete Manuel Adorni aludió a mi persona sin nombrarme. Muchos se dieron cuenta que aludía a mí, yo también lo supongo. Lo lamento porque a mí me gusta que la gente vaya de frente, yo voy de frente", comenzó Pérez sobre su tensión con el integrante de la cúpula del Gobierno que hoy está en la mira.

Luego la periodista puntualizó respecto a los dichos de Adorni : "Cuando aludió a mi persona, entre las cosas que manifestó usó la palabra traición, es una palabra muy fuerte. Entonces yo quiero aclarar un par de cuestiones delante de ustedes. Tengo la tranquilidad en el corazón de que lo que dije desde el primer día, se lo dije entonces en privado a él, y dije lo mismo en público. Le dije 'Manuel tenés que explicar todo cuanto antes'".

Acto seguido, Cristina Pérez remarcó la caída en la confianza de la opinión pública sobre el jefe de Gabinete al enfatizar: "En ese momento, hace dos meses, Manuel Adorni era uno de los tres políticos con mejor imagen a nivel nacional. Obviamente hoy eso no pasa".

Además, la conductora aclaró que la última vez que habló con el funcionario fue cuando estalló la polémica por el viaje en jet privado a Punta del Este, y dejó en claro que públicamente ella se hizo cargo de tener una amistad personal con él, que no tiene que ver con su llegada al poder, sino con el hecho de que el ladero de Javier Milei trabajó tres años como columnista en el programa radial de la comunicadora.

El categórico descargo de Cristina Pérez tras la acusación de Manuel Adorni

Cristina Pérez fulminó a Manuel Adorni

Sobre el pasado en común que tuvieron en los medios, Cristina Pérez subrayó: "Él entiende cómo es este negocio, qué hacemos los periodistas y qué se hace en el poder. Entonces, yo siempre di por sentado que eso, que es un contrato tácito con la sociedad, también lo entiende el poder. Y si no lo entienden y hay enojos como a veces pasa, nosotros como cualquier ciudadano argentino tenemos derecho a opinar, también lo tiene el presidente, también lo tienen los funcionarios".

Retomando el concepto de haber sido acusada de traición por Adorni, Pérez retrucó: "Cuando yo me encuentro con esta palabra, dicha por detrás, aludiendo a mí, sentí que no era la manera, habiendo una relación de confianza y de respeto. Porque todo lo que yo informé, lo hice diciendo su nombre, haciéndome cargo, manifestando su cargo público, porque no es lo mismo ser cualquier persona que tener un cargo público en un alto nivel de jerarquía. Y también hice el disclamer de mi vínculo para que ustedes supieran desde dónde hablaba yo".

En tanto que sobre la cobertura de la causa judicial que involucra a Manuel Adorni, Cristina Pérez dejó en claro que en estos dos últimos meses siguió pidiendo lo mismo que el primer día, "dar explicaciones a la ciudadanía". Mientras que sobre la excusa del jefe de Gabinete de no aclarar sus cuentas para no obstruir la causa, la comunicadora sostuvo: "Yo creo que es al revés, si da explicaciones la desobstruye a la causa. ¿Qué obstruís presentando una factura? ¿Qué obstruís presentando una explición? Y aparte esto tiene un nivel político, no sólo judicial".

Profundizando en su descargo sobre la acusación de Adorni, Pérez aclaró tajante: "Mi lealtad tiene que ser con el público que me está mirando. Y cuando uno es un buen amigo, no le va a decir al amigo lo que quiere escuchar, o algo para quedar bien. Uno le dice la verdad, porque un buen amigo te dice la verdad en la mala, aunque vos te enojés. Y yo siempre me sentí una buena amiga, pero tengo que hacer mi trabajo, como el jefe de Gabinete tiene que hacer el suyo. Entonces, no solamente me pareció bastante cobarde que ni siquiera me mencione, sino que ma pareció profundamente injusto que utilice esa palabra, porque básicamente yo siempre fui de frente. No hablé por terceros, tampoco hablé a sus espaldas, todo se lo dije de frente, y al primero que se lo dije fue a él".

La conductora tampoco dejó pasar el comentario de Manuel Adorni acerca de viajes a los que ella habría sido invitada, y enfatizó en alusión a su relación con Luis Petri: "Yo decidí no viajar al exterior con mi marido mientras fuera ministro de la nación. Nosotros no viajamos a Aruba, con lo cual él saca a relucir un viaje que no ocurrió. Explicá sobre los que fueron al viaje, no sobre los que no fueron".

Por último, sobre la controversial actitud de Manuel Adorni, Cristina Pérez sentenció: "No sé si quiso ensuciarme, o vengarse, o está enojado porque creerá que me tiene que domesticar. Tengo coincidencias en el planteo económico de este gobierno, pero tengo disidencias en un montón de cosas. Como él es periodista, que no lo entienda me parece mucho más grave que las personas que no son de nuestro gremio. Estos temas yo los he seguido toda la vida, y no quiero tener doble vara porque no corresponde".