La llamativa respuesta de Jésica Cirio cuando le preguntaron por un polémico video íntimo

Hace pocos días, Fernanda Iglesias aseguró en Puro Show que existe un comprometedor video de Jésica Cirio . "Hay dinero en efectivo, está Jésica... ella misma es la que se autofilma, o sea, es tipo selfie. No está bailando y no sé si está en ropa interior o está de entrecasa. Ella se está filmando junto a ese dinero y graba el dinero", reveló la periodista sobre el contenido de las imágenes.

"Ella lo habría hecho para tenerlo agarrado de los huevos a Martín Insaurralde", afirmó la panelista.

Por otro lado, este jueves Cirio dio una nota para Intrusos sobre el momento personal que atraviesa junto a Nicolás Trombino y se mostró feliz por su embarazo: "Estoy súper bien. Dios me lo mandó y estoy muy feliz de recibirlo. Muy contenta".

"No voy a hablar de nada, más que de la felicidad que tengo en este momento. Estoy tranquila. La verdad no miro tele, redes, nada. Estoy desconectada del mundo", afirmó la exconductora de La Peña de Morfi, dejando en claro que no quiere involucrarse en rumores ni conflictos.

Jésica Cirio en Intrusos La modelo aseguró que está desconectada de las redes sociales y la televisión. Captura de pantalla Youtube América TV.

Jésica también se refirió a su presente laboral y explicó que, por ahora, no tiene pensado regresar a la televisión: "Estoy trabajando de manera particular. Por ahora no quiero, más adelante veremos". "Estoy muy tranquila, disfrutando de este momento, que quizás en otro momento de la vida estuve a full laburando y no pude disfrutarlo 100%. Y disfrutando este segundo embarazo, que me parece lo más lindo del mundo", confesó la modelo.

Sin embargo, el clima de la nota cambió cuando el cronista le consultó por la versión que dio a conocer Iglesias sobre su supuesto video donde está "en paños menores contando dinero". Jésica Cirio evitó responder y volvió a remarcar que está alejada de los medios: "No miro medios, no miro nada, y que sea y que digan lo que quieran. No tengo nada para responder".

La reacción de la modelo generó debate en el panel de Intrusos. Incluso, Marcela Baños cuestionó su respuesta con una frase contundente: "No hace falta que veas la tele... Vos sabés si fuiste vos o no".