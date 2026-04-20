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Jésica Cirio está embarazada por segunda vez y ya se sabe el sexo: quién es el misterioso padre del bebé

Ángel de Brito confirmó la noticia en LAM. La modelo transita los tres meses y medio de gestación y se dio a conocer si es niña o varón: los detalles.

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La exconductora será nuevamente madre.

La exconductora será nuevamente madre.

IG @jesicacirio

Este lunes, Ángel de Brito le puso fin al misterio y confirmó en LAM (América TV) que Jesica Cirio está embarazada. La modelo se prepara para darle la bienvenida a su segundo hijo. Cabe recalcar que la modelo de 41 años tiene una hija de 9 años, producto de su relación con Martín Insaurralde.

El conductor detalló que la exconductora ya superó la etapa inicial y cursa los tres meses y medio de gestación. Como si fuera poco, De Brito reveló el sexo del bebé en camino: la pareja está esperando un varón, que llegará para convertirse en el hermano menor de Chloe.

¿Quién es el padre?

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El bebé en camino se convierte en el primero junto a su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino. La confirmación del embarazo también puso bajo la lupa los tiempos de esta relación. Si bien el romance se blanqueó formalmente y tomó estado público a principios de 2026, las piezas del rompecabezas indican que la historia viene de larga data.

Los rumores en el círculo íntimo de la farándula comenzaron a sonar con mucha fuerza en noviembre de 2025. Jesica y Nicolás se conocieron a mediados del año pasado gracias a amigos en común. Tras un período mediático muy turbulento para la modelo, marcado por las repercusiones de sus vínculos con Insaurralde y Elías Piccirillo, ambos decidieron vivir los primeros meses de su noviazgo en bajo perfil.

¿Quién es Nicolás Trombino?

Jésica Cirio y Nicolás Trombino
La pareja no tiene fotos p&uacute;blicas.

La pareja no tiene fotos públicas.

A diferencia de las parejas anteriores de la conductora, Trombino mantiene un perfil absolutamente alejado del show. A sus 35 años, es un reconocido empresario del rubro alimenticio que desarrolla su actividad comercial con una cadena de supermercados mayoristas (rubro en el que opera desde hace años) y un frigorífico.

Además de su éxito empresarial y su pasión por el deporte, Trombino ya tiene experiencia en la crianza: es padre de un joven de 21 años, fruto de una relación anterior. Ahora, con la llegada de este nuevo bebé, la pareja sella de manera definitiva su historia de amor.

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