Para ver este fin de semana: las mejores series y películas que acaban de llegar al streaming

Llega el fin de semana y surge la pregunta de qué ver en el streaming entre tantas opciones disponibles. Con algunos estrenos de por medio, nuevas temporadas y películas que desembarcan en los servicios tras su paso por los cines, elegir se vuelve en una tarea más complicada de lo que parece.

Para evitar el eterno scroll y la indecisión frente a la pantalla, las principales plataformas renovaron su oferta con títulos que prometen atrapar desde el primer minuto. Desde thrillers nórdicos cargados de tensión hasta producciones de espionaje a gran escala, pasando por propuestas más inesperadas que mezclan drama, suspenso y humor negro, hay opciones para todos los gustos.

Si estás buscando una buena maratón para este viernes, sábado o domingo, esta selección reúne cinco series y películas recién llegadas al streaming que ya están dando de qué hablar.

Netflix acaba de estrenar Leyendas, una serie británica de 6 episodios inspirada en hechos reales. Ambientada en el Reino Unido de principios de los 90, cuando el narcotráfico empezaba a convertirse en un problema cada vez más difícil de controlar, la Aduana decide reclutar a un grupo de civiles sin experiencia para infiltrarse en algunas de las organizaciones criminales más temidas del país.

Lo mejor que tiene la serie, lejos de ser el típico thriller criminal, apuesta por la tensión psicológica de ver a personas comunes intentando sobrevivir bajo identidades falsas mientras todo amenaza con desmoronarse.

Leyendas (2026) - Tráiler Oficial Netflix

El elenco de la serie está encabezado por Steve Coogan, célebre por su papel como Alan Partridge, junto a Tom Burke, Tom Hughes, Aml Ameen, Jasmine Blackborow, Hayley Squires, Douglas Hodge, Johnny Harris y Alex jennings, entre otros.

El caso Hartung: El juego del escondite | Netflix

el caso hartung el juego del escondite El caso Hartung estrena nuevos episodios. Netflix

Una de las mejores series de Netflix regresa con nuevos episodios. Hablamos de El caso Hartung, la ficción danesa que se estrenó en 2021, y se basa en las novelas de Søren Sveistrup.

La segunda temporada retoma la historia de los investigadores Naia Thulin y Mark Hess, quienes vuelven se enfrentan a un complejo y perturbador nuevo caso, cuando una mujer aparece asesinada y que se conecta con un caso sin resolver de años atrás.

Los nuevos episodios indaga en viejos secretos que salen a la luz, el acoso digital y un asesino que juega con sus víctimas como si se tratara de una retorcida competencia. Al igual que la primera entrega, esta mantiene esa atmósfera opresiva que convirtió a la temporada 1 en una joya del noir escandinavo. Los 6 episodios ya están disponibles en Netflix.

¡Ayuda! | Disney Plus

ayuda 03 Dylan O'Brien y Rachel McAdams protagonizan ¡Ayuda! 20th Century Studios

El regreso al cine del director Sam Raimi llega de la mano de ¡Ayuda!, un thriller psicológico que mezcla lo mejor del género de supervivencia con un poco de humor negro.

La historia sigue a Linda Liddle y su insoportable jefe Bradley Preston, quienes son los únicos supervivientes de un accidente aéreo que los deja varados en una isla remota. A medida que intentan sobrevivir en este entorno hostil, la dinámica laboral previa, marcada por jerarquías y tensiones, se transforma en un enfrentamiento constante. Linda, quien posee habilidades de supervivencia superiores a las de su jefe, se convierte en su única esperanza para seguir con vida, lo que desencadena una batalla de voluntades e ingenio.

¡Ayuda! - tráiler oficial subtitulado

Con Rachel McAdams y Dylan O’Brien al frente, ¡Ayuda! juega constantemente con esa dualidad de que por momento parece una comedia de oficina ambientada en una isla en medio de la nada, así como también un thriller asfixiante donde nadie parece del todo confiable.

Citadel (Temporada 2) | Prime Video

citadel Richard Madden y Priyanka Chopra protagonizan Citadel. Prime Video

Después de tres años, la serie Citadel vuelve a Prime Video con su segunda temporada. En esta ocasión, la super producción de espionaje regresa con más ambición, más conspiraciones y todavía más caos global.

En la nueva temporada, Mason Kane debe enfrentar las consecuencias de haber sido él quien traicionó a Citadel mientras lucha por unir sus dos identidades enfrentadas. Junto a Nadia Sinh y un nuevo equipo de operativos, se embarcan en una misión global para detener un plan de Manticore que amenaza con tomar el control de armamento satelital durante la Cumbre del G8, todo esto mientras secretos familiares devastadores y la transformación de Abby en una enemiga ponen a prueba sus lealtades finales.

Al igual que la primera entrega, los nuevos episodios vuelven a apostar por la acción y el espectáculo puro, con nuevas persecuciones, tecnología de punta, traiciones a escala internacional y giros que aparecen cuando menos se los esperan.

Amor incondicional | Apple TV

incondicional Incondicional, la nueva serie israelí de Apple TV. Apple TV

Apple TV suma un thriller se suspenso de 8 episodios que no ha tardado en posicionarse entre lo más visto.

La historia sigue a Orna, una madre que se encuentra de vacaciones junto a su hija, cuando esta es detenida en Moscú acusada de tráfico de drogas. Convencida de que todo es una trampa, emprende una desesperada búsqueda para demostrar su inocencia y liberarla, pero cuanto más avanza, comienza a adentrarse en un submundo de corrupción política y crimen organizado.

Tiene tensión sostenida, giros incómodos y ese clima paranoico que hace imposible dejar de verla. Ideal para quienes disfrutan historias intensas y cargadas de suspenso.