Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos
Mendoza tiene una gran cantidad de cines alternativos y las propuestas se renuevan cada semana. Tomá nota y no te pierdas ningún estreno.
Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas, más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.
Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:
- Risa y la cabina del viento
Sinopsis: Sigue a Risa, una niña de 10 años que, tras perder a su padre en un incendio, descubre una cabina telefónica fuera de servicio que le permite hablar con fallecidos. Al ayudarlos con sus asuntos pendientes, busca contactar a su padre una última vez.
Funciones: viernes 8 y sábado 9 de mayo a las 18:00 horas y el domingo 10 de mayo a las 21:30 horas
Cine: Teatro Imperial (intersección (Pablo Pescara y J. D. Perón, Maipú)
Entradas: $2.800
- Giogia mia: un verano en Sicilia
Sinopsis: Es una bella y sensible experiencia cinematográfica sobre el vínculo entre un niño en transición a la pubertad y su tía abuela durante un verano en Sicilia. El chico ha sido enviado contra su voluntad a pasar un tiempo con su octogenaria pariente, una mujer religiosa y conservadora cuya vida cotidiana no resulta demasiado atractiva para el preadolescente criado en Milán. Las diferencias generacionales, y el contraste entre la hiperconectividad de la vida urbana y la tranquilidad que aporta la playa, son parte del meollo de este noble y empático relato de descubrimiento.
Funciones: viernes 8 de mayo a las 21:00 horas, sábado 9 a las 20:40 horas y domingo 10 a las 18:30 horas.
Cine: Sala Verde de la Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)
Entradas: $6500