Mayo llega con todo a Netflix: las series, películas y títulos imperdibles que no te vas a querer perder

Netflix renueva su catálogo en mayo con una ola de estrenos que promete captar la atención de todos los suscriptores. El mes llega con nuevas series , películas y un regreso que fue muy esperado por los usuarios del servicio de streaming.

En esta nota te traemos algunas de las propuestas que estrenarán a lo largo del mes. Sin dudas serán producciones audiovisuale s ideales para maratonear durante la semana o el propio fin de semana.

Adela, la solitaria hija única de una familia conservadora, pasa sus días entre la tienda de antigüedades familiar y las clases de catequesis que imparte, marcada por la protección de su madre y el silencio sobre su intersexualidad, que desconoce pese a que condiciona su vida.

Una inesperada y hermosa amistad con un sacerdote recién llegado, el regreso de un gran amigo de su infancia y la irrupción de una mujer llamada Isabel desencadenan una serie de acontecimientos que la llevan a iniciar un viaje en busca de sí misma, de Pamplona a Madrid, donde su identidad necesitará del amor y la ayuda de los demás para revelarse.

La película estará disponible a partir del 1° de mayo.

El peor ex imaginable (temporada 2)

El peor ex imaginable vuelve con la temporada 2, que llega cargada de testimonios apasionantes, imágenes asombrosas de cámaras corporales y recreaciones animadas realistas para dar vida a historias desgarradoras de traición, violencia y engaño. Todo para destapar a algunos de los ex y las relaciones más atroces que se hayan visto jamás.

Captura de pantalla 2026-04-28 202100 El 6 de mayo estará disponible en Netflix. Foto: Netflix.

El documental revela las perturbadoras realidades de relaciones pasadas monstruosas, explorando el miedo universal a no conocer realmente a la pareja. El documental estará disponible a partir del 6 de mayo.

El caso Hartung (temporada 2)

Acosadores y asesinos asolan la capital danesa mientras los detectives resuelven crímenes vinculados con aterradores juegos infantiles. La producción audiovisual está inspirada en las novelas de Søren Sveistrup.

Captura de pantalla 2026-04-28 201258 Gran apuesta de Netflix para mayo. Foto: captura de video / Netflix.

Tras el éxito de la primera temporada de El caso Hartung, Netflix confirmó en 2024 una segunda entrega, que llegará a la plataforma el 7 de mayo. La segunda temporada lleva el título de El caso Hols y promete arrasar en el servicio de streaming.

Carísima

Caro Pardiaco, ícono del post-pop, empresaria de la vida nocturna y reina del streaming, sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y tener que organizar la fiesta más salvaje de su vida. La repentina aparición de Leo, un psicópata con personalidad múltiple del que se enamorará, pone todo en peligro. Caro tendrá que salvar su fiesta, su vida y su identidad.

Captura de pantalla 2026-04-28 203716 Carísima llega a Netflix. Foto: Netflix.

Con 10 episodios de 10 minutos cada uno y en formato horizontal, Carísima marca un hito al convertirse en el primer formato de serie corta de Netflix Argentina. La serie estará disponible a partir del 20 de mayo.

Las damas primero

La vida de un mujeriego empedernido da un vuelco cuando despierta en un mundo paralelo dominado por mujeres. Con las reglas del juego patas arriba, no tiene más remedio que enfrentarse a una compañera tan brillante como implacable en esta divertida sátira sobre lo que ocurre cuando los papeles se invierten.

Captura de pantalla 2026-04-28 203003 Las damas primero, otro de los estrenos de Netflix. Foto: Netflix.

Damien Sachs (Sacha Baron Cohen) parece tenerlo todo: dinero, poder y un sinfín de rolletes sin compromiso. A punto de ascender a CEO de una importante agencia de publicidad, su vida da un giro radical cuando despierta en su peor pesadilla: un mundo paralelo dominado por mujeres.

La producción audiovisual llega a la plataforma el próximo 22 de mayo.