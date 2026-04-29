Netflix canceló esta serie, pero es pura acción sin límites

Solo tiene una temporada y miles dicen que es de lo mejor que lanzó Netflix. Acción brutal y mafia en esta serie.

Duró una sola temporada, pero dejó una marca entre los fans de la acción. Netflix guarda una historia cargada de peleas, mafia, humor negro y secretos familiares. Aunque no tendrá continuación, “Los hermanos Sun” permanece entre las series más comentadas por quienes buscan adrenalina.

La serie de acción de Netflix que mezcla mafia, humor y peleas intensas The Brothers Sun llegó al catálogo de Netflix en enero de 2024. Con sus escenas de combate muy elaboradas, la historia sigue a Charles Sun, un asesino ligado a una poderosa tríada de Taipéi, que viaja a Los Ángeles después de un ataque contra su familia.

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Allí debe proteger a su madre, Eileen, y a su hermano menor Bruce, un joven que vivía lejos del mundo criminal y desconocía el verdadero negocio familiar. A medida que avanza la trama, Bruce empieza a entender quiénes son realmente los Sun y el peligro que los rodea.

Uno de los puntos más destacados de la serie es la mezcla entre acción y comedia. Las peleas cuerpo a cuerpo aparecen en casi todos los episodios, pero también hay momentos absurdos y escenas familiares que generan tensión y humor al mismo tiempo.