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Netflix canceló esta serie, pero es pura acción sin límites

Solo tiene una temporada y miles dicen que es de lo mejor que lanzó Netflix. Acción brutal y mafia en esta serie.

Julián Martínez

Una serie explosiva.

Una serie explosiva.

Duró una sola temporada, pero dejó una marca entre los fans de la acción. Netflix guarda una historia cargada de peleas, mafia, humor negro y secretos familiares. Aunque no tendrá continuación, “Los hermanos Sun” permanece entre las series más comentadas por quienes buscan adrenalina.

La serie de acción de Netflix que mezcla mafia, humor y peleas intensas

The Brothers Sun llegó al catálogo de Netflix en enero de 2024. Con sus escenas de combate muy elaboradas, la historia sigue a Charles Sun, un asesino ligado a una poderosa tríada de Taipéi, que viaja a Los Ángeles después de un ataque contra su familia.

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Allí debe proteger a su madre, Eileen, y a su hermano menor Bruce, un joven que vivía lejos del mundo criminal y desconocía el verdadero negocio familiar. A medida que avanza la trama, Bruce empieza a entender quiénes son realmente los Sun y el peligro que los rodea.

Uno de los puntos más destacados de la serie es la mezcla entre acción y comedia. Las peleas cuerpo a cuerpo aparecen en casi todos los episodios, pero también hay momentos absurdos y escenas familiares que generan tensión y humor al mismo tiempo.

La actuación de Michelle Yeoh también fue uno de los grandes atractivos. La actriz, ganadora del Oscar por Everything Everywhere All at Once, interpretó a una madre fuerte y calculadora que terminó siendo una de las figuras más queridas de la serie.

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