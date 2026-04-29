De qué va la nueva serie de Asa Butterfield, actor de Sex Education, que escala en Netflix y ya lidera los rankings

El interés por los mundos cerrados y las reglas incomprensibles para el resto de la sociedad parece no tener techo en el streaming . Tras el camino trazado por éxitos como El cuento de la criada, Netflix redobla la apuesta con Los no elegidos, una producción británica de seis episodios que se sumerge en la Hermandad de los Divinos. En este escenario, la fe se confunde con el sometimiento y la normalidad es, en realidad, un sofisticado sistema de vigilancia emocional.

La trama sigue a Rosie, una joven madre interpretada por Molly Windsor, quien vive en una comunidad donde la jerarquía masculina y el rechazo a la tecnología son leyes divinas. Junto a su esposo Adam —encarnado por un Asa Butterfield que se aleja de sus roles juveniles habituales—, Rosie transcurre sus días bajo una sumisión aceptada. Sin embargo, el equilibrio se altera definitivamente con la aparición de Sam, un hombre ajeno al grupo cuyo pasado criminal pone en jaque la supuesta pureza de la hermandad.

La miniserie de seis capítulos se posiciona como uno de los contenidos más vistos gracias a su temática sobre grupos religiosos.

Lo más destacado de la serie es su capacidad para construir un ambiente verosímil, donde el control no siempre es violento, sino cultural y sutil. A pesar de esto, la crítica internacional mantiene posiciones encontradas.

los-no-elegidos-serie-netflix Asa Butterfield interpreta a Adam, un esposo devoto que intenta mantener las tradiciones de la Hermandad. Netflix

Mientras algunos medios británicos la consideran una propuesta entretenida pero carente de la profundidad de otros dramas religiosos, otros destacan su ritmo vertiginoso que invita al consumo inmediato. El interrogante que plantea la historia es universal: ¿qué ocurre con la identidad propia cuando el mundo entero fue diseñado para impedir cualquier escape?

los-no-elegidos-serie Molly Windsor encarna a Rosie, una mujer que comienza a cuestionar la realidad de su comunidad aislada. Netflix

Aunque por momentos la narrativa recurre a ciertos estereotipos del género, el despliegue técnico y la inquietud que traslada al espectador hacen de Los no elegidos una opción ineludible para los fanáticos del suspenso psicológico. La serie no solo explora el fanatismo, sino también las grietas de un matrimonio que comienza a desmoronarse bajo el peso de la verdad.