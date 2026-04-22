"Como si hubiera entrado Dios": Juan José Campanella relató detalles inéditos de sus primeros encuentros con Quino

La expectativa por la vuelta de Mafalda es total, pero detrás de los renders y el software de última generación, hay una historia mínima que explica por qué este proyecto está en buenas manos. Juan José Campanella , director y motor de esta nueva versión animada, estuvo en contacto con MDZ Radio tras la muerte de Luis Brandoni y recordó con emoción el día que Quino pisó el estudio mientras trabajaban en Metegol.

Quino durante su histórica visita a los estudios de animación experimentó por primera vez con el dibujo digital.

Para los cincuenta jóvenes que estaban dándole vida a los personajes de la cinta animada, no entró un artista más. "Fue como si hubiera entrado Dios", sentenció el cineasta, rescatando la mística de un hombre que, a pesar de su fama mundial, se sentía sobrepasado por el afecto masivo.

El equipo de Mundo Loco trabaja intensamente para trasladar el icónico trazo de Quino a la animación 3D de alta gama.

Ni bien Quino cruzó la puerta de la oficina abierta donde los animadores estaban trabajando frente a sus computadoras, el lugar se transformó. Se pararon todos y comenzó un aplauso cerrado que puso al maestro en una situación desopilante: el dibujante intentó esconderse detrás de sus acompañantes para evitar ser el centro de atención.

"Era una persona muy humilde en el buen sentido", relató Campanella, destacando que Quino sabía perfectamente lo que representaba para la cultura, pero que las manifestaciones de idolatría le daban una timidez casi infantil.

Mafalda-Netflix-www.culturageek.com_.ar_ La única imagen revelada sobre la serie de Mafalda. Netflix

El encuentro dejó una anécdota que hoy, con la serie en marcha, cobra un valor documental único: fue la primera vez que Quino dibujó en una tablet. El creador no podía creer cómo se podía crear arte sin tocar el papel, un choque de épocas que ahora Campanella debe saldar para el estreno previsto en 2027.

Quino Mafalda.jpg Juan José Campanella lidera el ambicioso proyecto que devolverá a Mafalda a la pantalla grande en 2027. GETTY IMAGES

Aunque se acerca un trabajo con un importante cambio de formato, el director asegura que están en el camino correcto tanto en contenido como en estética. Llevar el trazo analógico de Mendoza al mundo digital de Mundo Loco es el rito que planean completar para que Mafalda no pierda su esencia en la traducción tecnológica.