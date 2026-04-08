Mafalda tendrá su serie animada en Netflix y la primera imagen causó furor

En las últimas horas la plataforma dio a conocer la primera imagen a través de las redes sociales y se viralizó al instante.

La plataforma Netflix refuerza su compromiso con la producción local y en las últimas horas anunció fuertes estrenos. En total serán 19 producciones audiovisuales que se estrenarán durante el 2026 y en el 2027.

Esta iniciativa consolida el crecimiento del sello “Hecho en Argentina” dentro de su catálogo global. La propuesta abarca una amplia variedad de géneros, como ficción, comedia, biografías y documentales, y contará con la participación de destacadas figuras del cine y la televisión nacional.

En cuanto a El Eternauta, aunque hay gran expectativa por su regreso, la segunda temporada aún no tiene fecha de estreno confirmada, pese a que ya se encuentra en una etapa avanzada de preproducción.

Una de las grandes sorpresas fue la serie animada de Mafalda que tuvo un adelanto especial en las redes sociales. La serie está dirigida por el gran Juan José Campanella y estará basada en la icónica historieta.

La serie de Mafalda se estrenará en 2027 Captura de pantalla 2026-04-08 141704 Mafalda llega a Netflix con su serie animada. Foto: X / @CheNetflix. Con estos estrenos, Netflix anticipa una marcada presencia de producciones argentinas en el servicio de streaming. Cada una de las historias está pensada para cautivar a la audiencia.