Llega la última temporada de Envidiosa a Netflix y promete arrasar: la fecha de estreno y todos los detalles

La producción audiovisual protagonizada por Griselda Siciliani desembarcará con su última temporada a Netflix y hay expectativa.

Netflix dio a conocer en las últimas horas los estrenos que se llevarán adelante en 2026 y también el año que viene. Entre las series y películas se encontraba Envidiosa, que se prepara para estrenar su cuarta y última temporada.

La comedia argentina, éxito total, se centra en Victoria, interpretada por Siciliani, una mujer que atraviesa una crisis existencial al cumplir los 40 años. La producción cuenta con grandes y populares actores conocidos como Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Violeta Urtizberea, entre otros.

En el mes de diciembre del 2025, Grisleda confesó la noticia, aunque no confirmó su fecha de estreno: "Ya terminamos de hacer Envidiosa. Hay cuarta, está hecha, es una bomba. No se sabe cuándo sale al aire. La cuarta y fin. Cierra espectacular, es una locura".

Llega a Netflix la última temporada de Envidiosa el 29 de abril Envidiosa Envidiosa ya tiene fecha confirmada para su última temporada. Foto: Netflix. Lo cierto es que Netflix finalmente reveló el dato más esperado y la serie argentina estará disponible en la plataforma el día miércoles 29 de abril. Desde el servicio de streaming compartieron los flyers y ya hay alegría en sus fanáticos.