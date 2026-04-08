"El violó": Gloria Carrá apuntó directo a Juan Darthés y destrozó su supuesto presente espiritual

La famosa actriz no se guardó nada y destrozó a Juan Darthés luego de que se lo relacionara en un polémico caso con una mujer.

Lo que comenzó como el calvario judicial de una abogada argentina en Brasil terminó revelando el secreto mejor guardado sobre el paradero de Juan Darthés. Tras años de silencio y refugio en Río de Janeiro, el actor de Dulce Amor habría dado un giro místico que nadie vio venir. Sin embargo, lo que para algunos es un camino de redención, para otros es un escándalo que reabre las heridas más profundas de la farándula nacional, entre ellos: Gloria Carrá.

El furibundo descargo de Gloria Carrá: "Él violó" Todo salió a la luz tras el regreso al país de Agostina Páez, la abogada que estuvo retenida en Brasil. En medio de su angustia, la joven terminó almorzando en el restaurante del hermano de Darthés en Río.

gloria carra critica Gloria Carrá no tuvo piedad al referirse al presente de su excompañero: "No me quiero enterar de nada de ese señor". Captura Eltrece Allí, se cruzó con María del Carmen Leone, esposa del actor, quien le confesó que la familia estaba "orando por ella". Pero el dato que dejó a todos en shock es que Darthés habría abrazado la fe de manera extrema, convirtiéndose en pastor evangélico. Este refugio espiritual sería su nueva trinchera mientras permanece alejado de la justicia argentina.

agostina paez olga Agostina Paez en OLGA contó los detalles de lo sucedido en Brasil. Captura streaming OLGA La noticia no tardó en llegar a oídos de sus antiguos colegas, y la reacción de Gloria Carrá puso el tema nuevamente en la mira de forma letal. Durante un móvil para Puro Show, la actriz fue consultada sobre este presente místico y no ocultó su desprecio: “Escuché algo... No me sorprende nada y no me quiero enterar de nada de ese señor”.