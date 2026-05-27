La doble advertencia de Eduardo Feinmann al gobierno de Javier Milei por los argentinos que no llegan a fin de mes

Eduardo Feinmann compartió este miércoles los resultados de una encuesta que deja en evidencia el malestar que atraviesa gran parte de la ciudadanía, y le cruzó una doble advertencia al gobierno de Javier Milei por los "bolsillos flacos" de los argentinos.

Durante el pase con Pablo Rossi en A24, el conductor focalizó en algunos de los ítems del sondeo realizado por Syntesys Consultora y exhortó a la cúpula del oficialismo a que "escuchen el viento". Sobre el principal problema económico que afecta a nuestro país, Feinmann señaló que el 47.1% respondió "los salarios bajos".

En sintonía con tal reclamo de la gente, el periodista le llamó la atención a Milei y su entorno al remarcar: "Los bolsillos están flacos. Hay un problema de bolsillos muy grande". Acto seguido, en segundo y tercer lugar los encuestados expresaron su preocupación por la falta de empleo y los impuestos altos. En tanto que el podio se completó con la inflación y los servicios públicos caros, posicionados en cuarto y quinto puesto entre los factores que angustian a los argentinos.

"Vos fijate que los cinco problemas más importantes para la gente son económicos, afectan al bolsillo, al metro cuadrado", señaló Eduardo Feinmann , a la vez que advirtió sobre la desconexión del gobierno de Javier Milei sobre la situación de la microeconomía del ciudadano promedio.

A su vez, el comunicador le cruzó un segundo aviso a Milei, derivado de la consulta en cuestión, al aludir a otro punto que interroga sobre quién es el responsable por la situación económica del país, los encuestados respondieron: "El gobierno anterior el 29%, ambos por igual 27.8% y el gobierno actual 42.3%". Sobre estos resultados, Feinmann insistió: "Empiecen a escuchar el viento porque estamos en el tercer año de gobierno, y a medida de que va pasando el tiempo la responsabilidad del gobierno anterior ya queda más lejos".

Eduardo Feinmann y sus advertencias a Javier Milei por los argentinos que no llegan a fin de mes

Eduardo Feinmann y sus advertencias a Javier Milei por la economía

Más allá de sus advertencias, el conductor enfatizó en referencia a los años del país bajo el kirchnerismo: "Yo apelo a que la sociedad no tenga como siempre ha tenido, memoria corta. Apelo a que la sociedad haya aprendido de forma definitiva que hay que tener memoria larga".

Por último, y tras contar que quedó impresionado luego de conversar con un intendente de la provincia de Buenos Aires que le reveló que los vecinos agotan su sueldo dos semanas después de la fecha de cobro, Eduardo Feinmann mostró su preocupación por los argentinos que no llegan a fin de mes, y dio detalles sobre un par de puntos más de la encuesta de Syntesys, en los que el 60% de los consultados respondió que la percepción sobre su poder adquisitivo de los últimos 12 meses está peor; y el 46% aseguró que sus ingresos no alcanzan para sobrellevar el día a día. En tanto que en una comparativa trazada respecto a 2023, el 52% señaló que su economía está más deteriorada que antes del inicio del gobierno de Javier Milei.