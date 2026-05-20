Eduardo Feinmann alertó sobre la guerra alrededor de Javier Milei: "Uno de los dos miente"

Eduardo Feinmann analizó junto a Pablo Rossi este miércoles los detalles de la feroz interna que rodea a Javier Milei , y los periodistas advirtieron sobre el riesgo en la escalada de esta lucha de poder entre dos vértices de la cúpula del Gobierno.

"Debo admitirte que estuve errado, cuando ayer te dije para mí esto se terminó", señaló Feinmann en alusión a que si bien en un principio creyó en la palabra de Milei dándole un aparente cierre a la puja de intereses a su alrededor, hoy estas tensiones dieron un giro al exponer el enfrentamiento al rojo vivo.

Acto seguido, Eduardo Feinmann remarcó: "La pelea entre Martín Menem y Santiago Caputo no está cerrada de ninguna manera". De esta manera, el conductor desestimó la versión de Javier Milei de que al presidente de la Cámara de Diputados le "plantaron" la autoría de una cuenta que venía publicando en redes sociales información política con presunto acceso interno al seno del poder.

"Ahora Las Fuerzas del Cielo salen a decir que le mintieron al presidente, y dan a conocer hoy la Wayback Machine", puntualizó Feinmann en referencia al video que compartió Daniel Parisini, es decir el "Gordo Dan", en el que a través de una comprobación en tal plataforma el influencer libertario señaló que el enlace compartido en el posteo que desató el escándalo provenía de la cuenta oficial de Instagram de Martín Menem, echando así más leña al fuego a la confrontación entre el funcionario y Santiago Caputo.

En medio de esta trifulca, Pablo Rossi remarcó que la imagen de Javier Milei queda dañada por sus propios laderos. "Están diciendo que al presidente le mienten. Están diciendo que el presidente no tiene la autoridad para cerrar esta interna", advirtió el comunicador. Mientras que Eduardo Feinmann agregó sobre el conflicto en cuestión: "En esta historia, uno de los dos miente".

Además, en el pase de A24 compartieron el video que publicó Parisini, con el recorrido por el cual le atribuyó a Martín Menem la autoría de los posteos que generaron revuelo en el Gobierno y en la opinión pública.

Eduardo Feinmann y su advertencia por la interna que rodea a Javier Milei

La advertencia de Eduardo Feinmann por la interna alrededor de Javier Milei

"A mí me parece que esta explicación que aportaron choca de frente con la teoría que el propio presidente salió a defender", señaló Feinmann en referencia a la afirmación de Milei de que a Menem "le plantaron" una suerte de emboscada.

Por último, el conductor advirtió sobre los dos vértices en tensión: "El tema es que también exponen al presidente, y quizás ambas partes dejan al presidente pataleando, o como un pavote, que no lo es".