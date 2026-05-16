La sarcástica teoría de Eduardo Feinmann sobre qué hizo Cristina Fernández de Kirchner al salir de su prisión por unas horas
Tras el revuelo que generó el lapso en el que la expresidenta estuvo fuera de su prisión domiciliaria, Eduardo Feinmann no se privó de una filosa conjetura.
Eduardo Feinmann volvió a expresar su descontento con la idea de compartir imágenes de Cristina Fernández de Kirchner en el balcón del departamento en que el cumple su prisión domiciliaria. El conductor explicó por qué considera que no hay que mostrar a la expresidenta en el ritual con sus seguidores, y deslizó una sarcástica teoría sobre su salida por unas horas del departamento de San José 1111.
Durante el pase con Pablo Rossi, cuando salió al aire un móvil de A24 con planos de la referente del peronismo arengando a su militancia, el conductor de El Noticiero advirtió: "Yo me voy, empezamos de vuelta con esto. ¿Hace falta? Pobres vecinos. Sacala, sacala del aire. Ni hay que mostrarla".
Luego, Eduardo Feinman insistió sobre su premisa de no darle importancia a las expresiones de Cristina Fernández de Kirchner en su balcón: "No hay que darle bola. Solamente hay que darle bola si no cumple con la prisión domiciliaria".
La socarrona elucubración de Eduardo Feinmann sobre la salida autorizada de Cristina Fernández de Kirchner
En este sentido, el periodista se refirió al video que se viralizó en las redes sociales de la exfuncionaria regresando a su domicilio tras unas horas fuera de San José 1111. "Se fue a las 9 y pico y volvió a las 2 de la tarde. Mirá, monona la señora, muy oronda", deslizó Feinmann mientras en A24 compartían las imágenes de Fernández de Kirchner que captó un vecino.
Sobre la salida en cuestión, el periodista experto en temas judiciales Gabriel Iezzi explicó que fue al odontólogo, con autorización del Tribunal Oral Federal 2. "Se supone que le hicieron el comedor nuevo, me parece. Digo, por tantas horas en el odontólogo", elucubró Eduardo Feinmann a manera de socarrona teoría sobre el tratamiento que le habrían realizado a Cristina Fernández de Kirchner.
Por su parte, el doctor Claudio Zin esgrimió desde el panel que pudo tratarse de algún implante, intervención que requiere de un tiempo prolongado. En tanto que Feinmann a manera de pincante conclusión insistió con sarcasmo retucando la hipótesis del médico: "Un comedor nuevo, está muy bien".