La sarcástica teoría de Eduardo Feinmann sobre qué hizo Cristina Fernández de Kirchner al salir de su prisión por unas horas

Tras el revuelo que generó el lapso en el que la expresidenta estuvo fuera de su prisión domiciliaria, Eduardo Feinmann no se privó de una filosa conjetura.

Eduardo Feinmann volvió a expresar su descontento con la idea de compartir imágenes de Cristina Fernández de Kirchner en el balcón del departamento en que el cumple su prisión domiciliaria. El conductor explicó por qué considera que no hay que mostrar a la expresidenta en el ritual con sus seguidores, y deslizó una sarcástica teoría sobre su salida por unas horas del departamento de San José 1111.

Durante el pase con Pablo Rossi, cuando salió al aire un móvil de A24 con planos de la referente del peronismo arengando a su militancia, el conductor de El Noticiero advirtió: "Yo me voy, empezamos de vuelta con esto. ¿Hace falta? Pobres vecinos. Sacala, sacala del aire. Ni hay que mostrarla".

Luego, Eduardo Feinman insistió sobre su premisa de no darle importancia a las expresiones de Cristina Fernández de Kirchner en su balcón: "No hay que darle bola. Solamente hay que darle bola si no cumple con la prisión domiciliaria".

La socarrona elucubración de Eduardo Feinmann sobre la salida autorizada de Cristina Fernández de Kirchner Eduardo Feinmann, picante con la salida de Cristina Fernández de Kirchner de su prisión domiciliaria

En este sentido, el periodista se refirió al video que se viralizó en las redes sociales de la exfuncionaria regresando a su domicilio tras unas horas fuera de San José 1111. "Se fue a las 9 y pico y volvió a las 2 de la tarde. Mirá, monona la señora, muy oronda", deslizó Feinmann mientras en A24 compartían las imágenes de Fernández de Kirchner que captó un vecino.