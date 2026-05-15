Causa Vialidad: piden decomisar el departamento donde Cristina Kirchner cumple la prisión domiciliaria

En un nuevo avance de la causa Vialidad , el fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 el decomiso del departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario.

El pedido forma parte de la segunda etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía, que busca cubrir el perjuicio económico estimado por la Justicia en cerca de $685.000 millones.

El departamento donde permanece detenida la exmandataria aparece entre los bienes más relevantes incorporados al nuevo listado presentado por el Ministerio Público Fiscal.

Según el dictamen de Luciani, la propiedad estaría vinculada al entramado patrimonial investigado en la causa y debería ser incluida dentro del decomiso para contribuir al resarcimiento económico del Estado.

La eventual incorporación del inmueble tiene además un fuerte peso simbólico, ya que se trata del domicilio actual de Cristina Kirchner y de uno de los activos más visibles en discusión judicial.

Un listado que incluye inmuebles, autos y cuentas bancarias

El requerimiento de la fiscalía abarca un conjunto más amplio de bienes vinculados a los condenados en la causa Vialidad. Entre ellos figuran:

141 inmuebles: 13 pertenecientes a sociedades relacionadas con la familia Kirchner y 128 vinculados a empresas de Lázaro Báez.

46 automotores.

US$ 4.664.000 hallados en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner.

US$ 992.134 depositados en cuentas bancarias, además de otras sumas menores en pesos.

La fiscalía considera estos activos como parte de una “segunda tanda” de decomisos destinada a ampliar la ejecución patrimonial iniciada tras la confirmación de la condena.

Los bienes emblemáticos alcanzados por el pedido

Además del departamento de Constitución, el listado incorpora otros bienes considerados emblemáticos dentro de la investigación:

El hotel Alto Calafate.

El hotel La Aldea.

El chalet de la costanera de Río Gallegos.

Propiedades y terrenos ubicados en Santa Cruz.

Estos activos se suman a la primera etapa del decomiso, que ya había alcanzado más de un centenar de propiedades.

Los argumentos de Luciani

En su presentación, Luciani sostuvo que el objetivo es avanzar en la recuperación de bienes provenientes de la maniobra fraudulenta detectada en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El fiscal recordó que los condenados fueron intimados a devolver el dinero fijado por la Justicia y afirmó que “no han depositado ni un solo peso”, situación que habilitaría la ejecución de los bienes identificados.

Además, señaló que la magnitud del patrimonio detectado evidencia “fortunas desproporcionadas” respecto de los ingresos declarados.

La decisión quedó en manos del Tribunal

El pedido ahora deberá ser analizado por el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, quienes definirán si incorporan los nuevos bienes al proceso de ejecución patrimonial.

Mientras tanto, la defensa de Cristina Kirchner y de sus hijos continúa presentando recursos judiciales para intentar frenar el avance de las medidas.

La inclusión del departamento de San José 1111 en el listado de bienes a decomisar marca un nuevo capítulo en la estrategia judicial orientada a recuperar activos vinculados a la causa Vialidad.