Joaquín De la Torre advierte que Javier Milei "no será reelecto" porque "mandó al fondo a quienes lo llevaron al poder".

El exintendente y senador Joaquín De la Torre , uno de los primeros referentes del viejo cambiemos que fue a abrazar el proyecto de Javier Milei, vaticinó que el actual presidente “no será reelecto” aunque le reconoció que uno de los servicios más importantes que realizó su gobierno fue que “hasta el peronismo empiece a hablar de superávit fiscal”.

En un extenso diálogo con este periodista, en el programa Sentido Común, por la señal Somos AMBA, De la Torre recordó que percibió que el gobierno nacional podía iniciar su debacle en la misma noche de la victoria y los posteriores análisis periodísticos.

“El lunes siguiente a la elección de octubre, Carlos Pagni aseguró que la gran ganadora era Karina Milei. Irónicamente, le dije “vos no lo queres a este gobierno” porque solamente una persona que lo desprecia puede decir eso. Decir que Karina había ganado quiere decir que se aproxima el fin del gobierno”, simplificó De la Torre. “Lamentablemente, eso pasó. El hermano creyó que la gran ganadora había sido Karina Milei, le dio más poder, y en marzo aumentaron todos los problemas que ya venían rondando”.

Para el ex senador bonaerense, que en un primer momento se sumó al bloque libertario pero rompió al poco tiempo, la táctica política oficial se había observado en septiembre con la elección bonaerense, en la que la hermana presidencial había conducido todo a través de sus ojos en el territorio, el diputado nacional Sebastián Pareja. Esas listas se poblaron de dirigentes territoriales parejistas relegando a la mayoría de los provenientes de Las Fuerzas del Cielo.

“En octubre no ganó el gobierno por la táctica de Karina sino por el odio que la gente le tenía a Cristina. Estamos viviendo un momento muy esperanzador porque Cristina no va a volver y Milei no tiene reelección”, sentenció.

De la Torre opinó que “el gobierno ha cumplido con su rol. Logró imponer dogmas que antes la política prefería mirarlas de costado. Por ejemplo, el otro día, en Parque Norte, se lanzó una agrupación peronista, con 3000 dirigentes de todo el país, en el que ponen en claro que no puede haber nunca más déficit fiscal. No puede ser que no veamos (dicen ellos) que cuando ganamos nosotros bajan los bonos y cuando nos ganan, suben”.

Según el ahora desocupado dirigente político, “este mea culpa del principal partido de la oposición, fundamentalmente inculcado durante las últimas dos décadas, es un triunfo de Milei. Pero no nos equivoquemos. El mileísmo no vino para construir un espacio político que perdure en el tiempo. Si no, no podría haber puesto a los armadores políticos que tiene”, aseguró.

De la Torre había sido uno de los primeros en advertir que en la interna de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich era la dirigente que mejor interpretaba el momento y siempre observó los movimientos que realizaba Milei, quien “llegó al gobierno de la mano de pibitos que twiteaban. Bueno, ahora esos pibitos están al fondo. La gente joven fue la que ganó la elección de 2023. Eran los pibes hablándoles a los padres y abuelos diciéndole que tenían que votar por Milei. Pero ahora, ese vehículo que conectaba a Milei con la gente lo tomó y se llenó de una nueva casta”.

Joaquín De la Torre se va de La Libertad Avanza. Foto: Tomás Cuesta. Joaquín De la Torre, Derecha Popular Foto: Tomás Cuesta.

“Reconozcámosle lo que hizo a Milei, pero ya está. No puede ser reelecto porque destruyó todo por lo cual fue electo. Es más. Hay mucha gente de mi edad que está contenta porque, en cierta forma, les ganaron la discusión a sus hijos. “Era mucho más Patricia que Milei” dicen ahora”.

Sin embargo, “Argentina necesitaba el proceso Milei”. Aunque esta semana Bullrich volvió a dejar en claro su descontento al reclamarle públicamente a Javier Adorni que presente su declaración jurada de bienes sin más trámite porque el daño que le está haciendo al oficialismo es inmenso.

“Patricia acaba de hacer algo propio de ella y de su envergadura, que es una persona valiente y valiosa. No acusó a nadie de nada pero dijo “vos le estas jodiendo la vida al gobierno. Creo que sería prudente, si existe esta posibilidad, que el gobierno deje de ver fantasmas en todos lados y tome las decisiones que debe tomar”, concluyó.