Nuevo capítulo judicial en la pelea por la millonaria herencia de la familia Zuccardi

La batalla judicial por la herencia de la familia Zuccardi tiene un nuevo capítulo tras la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación . El máximo tribunal solicitó el expediente a la Justicia mendocina para definir si acepta tratar la apelación que realizó José Alberto Zuccardi en contra del fallo de la Corte local que lo condenó a pagarle más de 12 millones de dólares a su hermana María Cristina, a raíz del perjuicio que sufrió la mujer en el reparto de bienes de la reconocida familia bodeguera.

La Corte de la Nación solicitó días atrás a la justicia de Mendoza la remisión del expediente judicial que concluyó con una sentencia de los jueces Pedro Llorente, Omar Palermo y Teresa en la que se condenó al empresario bodeguero José Zuccardi a pagar una suma de 12 millones de dólares más intereses a su hermana María Cristina Zuccardi.

El fallo en cuestión marcó un importante precedente respecto a la aplicación de “perspectiva de género” en este tipo de disputas de herencias, ya que la ministra de la Corte advirtió dejó expreso que las cuestiones de género incidieron en la repartición de bienes en perjuicio de las hermanas mujeres y beneficio del hermano varón.

La solicitud que realizó la Corte nacional se realizó a partir de un recurso de queja que interpuso la defensa de José Zuccardi , pidiendo que el máximo tribunal del país revise la sentencia de la Corte provincial.

Se trata del último recurso judicial al que apela el empresario bodeguero para evitar pagar la millonaria condena, luego de que la Suprema Corte mendocina rechazara el recurso extraordinario federal que presentó el demandado para llegar con su apelación ante el tribunal nacional.

María Cristina Zuccardi. Foto: Captura de video María Cristina Zuccardi. Foto: Captura de video

En caso de aceptar el recurso de queja, la Corte de la Nación deberá abocarse a revisar la sentencia de los jueces supremos mendocinos. La solicitud de los expedientes es un indicador estadísticamente relevante de que el tribunal podría decidir analizar el caso. Según indicaron especialistas, esto sucede en un 95% de las oportunidades en las que se pide la remisión de la causa.

Si el caso Zuccardi finalmente llega al máximo tribunal nacional implicaría la suspensión del trámite de ejecución de sentencia que ordenó a José Zuccardi el pago de U$S 12.002.827,72 más intereses a su hermana María Cristina.

Esta decisión también tendría efecto en otras acciones iniciadas por María Cristina Zuccardi, incluyendo la causa penal por insolvencia fraudulenta que le inició a su hermano, en la cual el empresario fue sobreseído en marzo.

La batalla judicial por la millonaria herencia de los Zuccardi

A mediados de 2024, la Suprema Corte de Mendoza falló a favor de una demanda impulsada por María Cristina Zuccardi y condenó a su hermano José Zuccardi a pagarle U$S 12.002.827,72 más intereses, a raíz del perjuicio que sufrió la mujer en el reparto de bienes de la familia bodeguera.

“Advierto la presencia de marcados estereotipos de género en las decisiones adoptadas por el causante respecto a sus bienes, los cuales resulta necesario poner en evidencia en pos del derecho a la igualdad que reclama la recurrente", escribió la jueza Day en la sentencia haciendo referencia al trato desigual que recibieron los hermanos en el adelanto de herencia que hizo su padre en el año 1992 y luego al repartir la herencia tras su fallecimiento en 2014.

El valor de las empresas y los bienes hereditarios se calculaba en US$ 119.5 millones y por diferentes operaciones que también fueron denunciadas por la demandante, se determinó que María Cristina Zuccardi recibió US$ 7.8 millones, igual que su otra hermana. Mientras tanto, el varón percibió bienes por un total de US$94.7 millones.

La defensa de José Zuccardi plantea que la Corte mendocina ignoró el trabajo de el empresario bodeguero y el de sus hijos en el mayor valor adquirido por la compañía cuando su padre le asignó una participación sustantiva en La Agrícola SA que posteriormente se convirtió en Bodega Zuccardi, una de las más reconocidas del país.

pedro llorente palermo teresa day.JPG Los jueces Teresa Day, Pedro Llorente y Omar Palermo firmaron la sentencia por la herencia de la familia Zuccardi. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Advierten que en 1992 la familia Zuccardi realizó una partición por donación del patrimonio entre sus tres hijos, asignando a cada uno de ellos el control en distintas empresas del grupo familiar.

José Zuccardi obtuvo una participación sustantiva en La Agrícola S.A. y las hermanas María Cristian y Ema Inés recibieron participación en otras empresas.

Los abogados del bodeguero destacan que la empresa La Agrícola creció sostenidamente hasta convertirse en Bodega Zuccardi, una de las bodegas más reconocidas del país, en contraste con las compañías controladas por sus hermanas.

En tanto, remarcan que la demanda de María Cristina se originó en 2018, cuatro años después del fallecimiento del padre alegando una supuesta violación de su legítima hereditaria en el acuerdo de 1992.

Ese reclamo fue rechazado en una primera y en una segunda instancia por la Justicia de Mendoza hasta que llegó a la Corte y los jueces Day, Palermo y Llorente fallaron a favor de la mujer, condenando a José Zuccardi a pagar más de 12 millones de dólares más los intereses calculados desde el año 2018 que elevan el monto actualmente hasta más de 20 millones de dólares.