Con Manuel Adorni en el foco, Javier Milei reunió al Gabinete: "Prefiero perder la elección que echarlo"

El presidente Javier Milei encabezó este viernes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, luego de su viaje a Estados Unidos, tras una incómoda conferencia de prensa protagonizada por Manuel Adorni.

En medio del malestar de gran parte de los ministros por la situación judicial del jefe de gabinete, no hubo foto de respaldo para el exvocero, según consignaron fuentes oficiales a MDZ . Se vieron las caras el expanelista y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich , a 48 horas de que ella le reclamara por televisión una “inmediata explicación” sobre su declaración jurada.

El encuentro duró 2 horas y el mandatario habló media hora . “ Dio un panorama general y le dio un fuerte respaldo a Manuel ”, aclararon. La frase más impactante que lanzó Milei en apoyo a su jefe de Gabinete fue: "Prefiero perder la elección que echarlo" .

Acto seguido, Adorni coordinó la cumbre y “agradeció a los equipos por el informe de gestión del Congreso” que realizó el 29 de abril en el Congreso.

A su vez, “expuso sobre el plan de gestión 2026/27 , que implicará una reestructuración presupuestaria” en distintas áreas. También se focalizó en un esquema de retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos a concretarse a fines de mayo.

La foto de la anteúltima reunión de gabinete La foto de la anteúltima reunión de gabinete

Por otro lado, se avanzó con la agenda legislativa que pretende concretar en las próximas semanas el oficialismo. Expusieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.

La conferencia de Manuel Adorni

El ministro coordinador afrontó previamente un momento de tensión cuando protagonizó una conferencia de prensa donde se buscaba instalar un voluminoso secuestro de droga y el envío al Congreso de un nuevo Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) para fomentar la llegada de empresas al país. Sin embargo, las preguntas estuvieron dirigidas sobre su situación patrimonial, los efectos negativos en el mercado por el ruido político y sobre la presunción de sobresueldos en el Gabinete.

Previamente, participó de un acto por la inauguración de una planta automotriz en la localidad bonaerense de Zarate, donde no hubo acompañamiento de Javier y Karina Milei.