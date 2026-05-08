Axel Kicillof busca poder de la mano de la CGT: "Empecemos a armar una alternativa que nos saque de acá"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , volvió a cargar contra el gobierno de Javier Milei durante su participación en el Congreso Nacional de Sanidad realizado en el Hotel FATSA de La Falda, donde llamó a “empezar a armar una alternativa que nos saque de acá”.

El encuentro sindical contó con la presencia del dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, y reunió a representantes gremiales de distintos puntos del país. Ante el auditorio, Kicillof cuestionó el rumbo económico nacional y aseguró que el Gobierno intenta instalar una idea de recuperación que no se refleja en la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos. “Quieren vendernos que a la Argentina le va bien y que crece. Pero cuando uno mira, crecen cuatro sectores, uno de ellos el financiero”, sostuvo.

El acto de Axel Kicillof se realizó en el Hotel FATSA de La Falda, Córdoba.

Según explicó, los únicos rubros que muestran números positivos son la minería, el petróleo, parte del agro —tras la histórica sequía de 2023— y las finanzas. Sin embargo, advirtió que incluso en esas actividades el empleo continúa cayendo. “Se empieza a ver algo prácticamente inédito en la historia argentina: la economía crece, pero el empleo cae”, afirmó el mandatario bonaerense.

Kicillof remarcó además que los sectores favorecidos por el modelo económico “no son los que más trabajo generan” y advirtió sobre el deterioro social producto del ajuste. En otro tramo de su discurso, el gobernador puso el foco en la situación sanitaria y cuestionó el desfinanciamiento del sistema de salud por parte del Gobierno nacional. Allí alertó sobre el impacto de la eliminación y paralización de programas nacionales vinculados a la atención primaria y la provisión de medicamentos.

Entre las críticas, mencionó el retroceso del Plan Remediar, histórico programa de distribución gratuita de medicamentos esenciales en centros de salud públicos, y advirtió que la interrupción de esas políticas afecta principalmente a los sectores más vulnerables.

El mandatario bonaerense sostuvo además que el congelamiento salarial y la caída del poder adquisitivo agravan el escenario sanitario y social. “Reprimen salarios y ajustan sobre áreas sensibles mientras empeoran las condiciones de vida”, expresó.

Al inicio de su exposición, Kicillof destacó la presencia de delegaciones sindicales de distintas provincias y celebró la convocatoria del encuentro. “Impresionante ver tantos compañeros y compañeras de todos los puntos del país”, señaló.

Tras su paso por La Falda, el gobernador mantendrá una reunión con secretarios generales de sindicatos cordobeses y luego viajará a Cosquín para firmar un acuerdo cultural junto al intendente Raúl Cardinalli, destinado a fortalecer la participación de artistas bonaerenses en el Pre Cosquín y el Festival Nacional de Folklore.