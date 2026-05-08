Legislatura bonaerense: intendentes pidieron por la liberación de fondos y les dijeron "acá no es"

En un escenario de asfixia económica y creciente demanda social en los municipios un grupo de intendentes, se reunió con autoridades de la Cámara Baja provincial y diputados integrantes de la Bicameral de Seguimiento del Fondo de Fortalecimiento municipal, para pedir la libre disponibilidad de esos recursos acordados tras el endeudamiento autorizado a Kicillof por la Legislatura bonaerense .

La comitiva de los tres intendentes , que representaron a cerca de setenta jefes comunales de todos los colores políticos que integran el Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y Desarrollo de la provincia de Buenos Aires; estuvo encabezada por los radicales Maximiliano Suescun ( jefe comunal de Rauch y titular del Foro de intendentes boinas blancas) y Franco Flexas (alcalde de General Viamonte); y como delegado de los intendentes peronistas el massista Javier Gastón (Chascomús).

Los alcaldes plantearon ante las autoridades de la Cámara de diputados provincial Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera; y a los miembros de la bicameral de seguimiento por ese cuerpo legislativo, la necesidad de que los fondos coparticipables dejen de estar condicionados a programas específicos y pasen a ser de libre disponibilidad.

Es de recordar que el esquema actual aprobado por la Legislatura bonaerense - nace de la Ley de Endeudamiento sancionada en diciembre pasado - establece que el 70% del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento es de libre disponibilidad, mientras que el 30% restante debe destinarse obligatoriamente a infraestructura, transporte o cultura. Sin embargo, el deterioro del contexto financiero en los últimos meses cambió las prioridades de los jefes comunales.

Los intendentes propusieron que, de manera excepcional, se habilite el uso de ese porcentaje restante para gastos corrientes. El objetivo primordial es garantizar la continuidad de servicios esenciales, el cumplimiento de las obligaciones salariales y, sobre todo, la estabilidad institucional de las comunas frente a la caída de la recaudación.

Según pudo averiguar MDZ, la respuesta que habrían recibido los delegados de los jefes comunales, de parte de los diputados, fue que en las conversaciones tenían que estar los representantes del ejecutivo. “Que le pidan a Kicillof que mande un proyecto para modificar la Ley de Endeudamiento y se lo aprobamos. Pero que lo envié”, dijo una de las fuentes consultadas.

Un bloque legislativo prepara una salida para los intendentes

El bloque UCR-Unión Cívica Radical presentará en los próximos días, un proyecto para modificar la Ley 15.561 - por la que la Legislatura bonaerense autorizo en diciembre al ejecutivo provincial a tomar deuda- con el objetivo de crear un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal para los años 2026 y 2027.

La iniciativa busca garantizar mayores recursos para los municipios bonaerenses, en un contexto de fuerte presión sobre las finanzas locales y creciente demanda de servicios esenciales. El fondo prevé una distribución transparente: el 70% de los recursos se asignará según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante será de libre disponibilidad para los intendentes.

Además, el proyecto impulsado por uno de los dos bloques radicales, elimina la intervención de la comisión bicameral de seguimiento que es la que debe analizar y remitir proyectos municipales al Poder Ejecutivo provincial. Sin la intervención de la Legislatura bonaerense se agiliza el acceso de los municipios a los fondos, fortaleciendo la autonomía de los gobiernos locales.

El Fondo Educativo como una posible salida

Durante el encuentro en la Legislatura bonaerense uno de los diputados integrantes de la Bicameral de seguimiento, habria propuesto como alternativa a los intendentes que pidan que el Fondo Educativo sea de libre disponibilidad. Argumentando que “Los municipios no están construyendo escuelas”.

Un fondo de 240.000 millones atado a fines específicos; que según versiones legislativas tendría más chances de ser modificado. De avanzar con esta propuesta, los intendentes contarían con mayores recursos de libre disponibilidad para sus municipios.

Los libertarios quieren que los intendentes racionalicen los gastos

En diálogo con MDZ Oscar Liberman, diputado de La Libertad Avanza por la Sexta Sección Electoral, sostuvo que el reclamo de los intendentes se enmarca “en la carrera alocada por gastar mas de lo que entra”

Por lo que pidió a los intendentes respetar los presupuestos y racionalizar los gastos “Lo que tendrían que hacer es ir por el camino inverso, que es como se empieza a racionalizar el gasto. La contracara de esto, son mayores impuestos para los contribuyentes en una provincia que tiene los impuestos más tóxicos y distorsivo del país.”, destaco Liberman.

La palabra de los intendentes

Al finalizar el encuentro, el intendente de Chascomús, Javier Gastón, señalo que el pedido representa a más de 70 municipios de distintas extracciones políticas. "El contexto cambio, la crisis se profundizo y necesitamos herramientas nuevas", remarcando que la demanda de los vecinos creció en la misma medida en que se cayó la recaudación en los municipios.

Por su parte, Maximiliano Suescun, presidente del Foro de Intendentes Radicales, destacó la predisposición al diálogo, subrayando una preocupación compartida por sus colegas: “A veces los tiempos legislativos no son los tiempos de la realidad de los municipios”.

Añadiendo, que el próximo paso depende del Senado. “La fecha va a ser ni bien se conforme la bicameral en el Senado, vamos a planteárselo a Verónica Magario para ver cuándo pueden terminar de conformarla y avanzar a paso concreto”, explicó el titular del foro de intendentes radicales