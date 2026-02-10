Axel Kicillof lanza un programa de mantenimiento de escuelas, con un paro docente sobre su espalda

En un contexto de tensión gremial con los docentes , que esperan ser llamados a paritarias con una oferta superadora que destrabe el inicio de las clases en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof destino 8.500 millones de pesos para mantenimiento edilicio en escuelas de los 135 municipios.

Las obras de mantenimiento escolar comprenden, entre otras tareas, limpieza de tanques, desagote de pozos y refacciones menores en las escuelas . El ambicioso plan de mantenimiento puesto en marcha por la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, a 3 semanas del inicio de clases estipulado para el lunes 2 de marzo, deberá concluir antes del comienzo del ciclo lectivo.

Desde la Dirección General de Escuelas bonaerenses informaron que el monto destinado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires al mantenimiento de las escuelas de los 135 municipios es una respuesta directa a las necesidades de higiene y seguridad, que busca evitar que el deterioro físico de los edificios sea otra excusa para la parálisis del ciclo lectivo 2026.

El presupuesto anunciado por el gobierno de Kicillof , no se ejecutará de manera lineal, sino que será dividido en tres grandes cajas para cubrir diferentes frentes. Según el detalle técnico proporcionado por la Provincia, unos 2.050 millones de pesos corresponden a las partidas ordinarias de funcionamiento. A esto se le suman 4.126 millones de carácter extraordinario, diseñados específicamente para tareas de mantenimiento preventivo, y otros 2.310 millones que funcionarán como un refuerzo del denominado Fondo Compensador.

Obreros trabajan contra reloj para terminar las obras de mantenimiento en escuelas de los 135 municipios bonaerenses, antes del inicio del ciclo escolar en la provincia de Buenos Aires

Así avanzan las obras en las escuelas de Mendoza de cara al 2024 Foto: Gobierno

La distribución de los fondos estará atada a la densidad de cada distrito, tomando en cuenta la cantidad de escuelas y las urgencias detectadas. El objetivo es que los fondos lleguen de manera descentralizada a través de los Consejos Escolares, quienes tienen la responsabilidad de contratar a los proveedores locales y supervisar que las obras de limpieza de tanques, desagote de pozos y reparaciones menores se concreten antes del primer día de clases.

Prioridades en la emergencia y tareas preventivas

En el marco del plan de inversión, la Dirección General de Escuelas de la provincia aclaró que se dará prioridad absoluta a aquellos establecimientos que sufrieron situaciones de emergencia en los últimos meses, como daños por temporales o problemas graves de suministro eléctrico.

Además de las obras, el dinero cubrirá la compra de artículos de limpieza, higiene personal y la recarga de matafuegos de los establecimientos educativos.

Flavia Terigi, directora de Educación bonaerense, destacó que esta decisión política, sostenida por séptimo año consecutivo, es una muestra del rol que debe cumplir el estado para garantizar una sociedad equitativa. "Invertir en educación es la prioridad de esta gestión para asegurar condiciones dignas para estudiantes y auxiliares".

Un inicio de clases marcado por la sombra de un paro docente

El ambicioso plan de mantenimiento de escuelas encarado por el gobierno de Kicillof, podría verse “empañado” si no se destraba la paritaria de estatales y docentes bonaerenses.

La FEB - uno de los gremios mayoritarios de la educación en la provincia de Buenos Aires- y el SUTEBA disidente, enfrentado con la conducción de Roberto Baradel, anunciaron un paro de actividades para el inicio del ciclo escolar si el gobierno bonaerense no mejora la oferta de la semana pasada.

Los maestros quieren que el ofrecimiento sea por encima de la inflación, recuperar los puntos perdidos el año pasado y restaurar el poder adquisitivo del salario docente.

Recordemos que todos los gremios integrantes del Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense rechazaron de forma categórica la última oferta presentada por el gobierno de Kicillof en la mesa paritaria.

El tiempo corre y mientras los obreros empiezan a trabajar en las escuelas, para terminar las obras antes de timbre del primer recreo; los negociadores del gobernador intentan acercar posiciones con el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense para tratar de evitar un paro que rompería el récord que ostenta Kicillof de haber iniciado las clases en la provincia de Buenos Aires, desde que es gobernador, en tiempo y forma.